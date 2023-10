Niels Bastiaens • maandag 23 oktober 2023 om 10:32

Cameron Mason: “Bij de Roodhoofts wil ik de volgende vijf procent beter worden”

Interview Wanneer er klimwerk en modder aan te pas komt, houd je komend veldritseizoen maar beter Cameron Mason in de gaten. Op de zware omloop van de Druivencross kwam de 24-jarige Brit voor het eerst dit seizoen op Belgische bodem in actie, en liet het niet na om indruk te maken. “Zalig om dit voor een Belgisch team te kunnen doen”, vertelt Mason, in Overijse voor het eerst in het truitje van de Cyclocross Reds, bij WielerFlits.

We leerden Mason vorig jaar (toen nog in loondienst van het bescheiden Trinity Racing) kennen als een man die op omlopen waarbij lange tijd een hoog vermogen moet worden getrapt, het best tot zijn recht komt. De bevestiging kwam nu met een vijfde plaats in Overijse, waar hij zich na een dramatische start zelfs nog bijna naar de kopgroep knokte. “Ik weet dat ik in crossen als Overijse, Baal en de Koppenberg kan meedoen voor top results. Maar ik ben ambitieus: ik wil me als crosser blijven ontwikkelen.”

Transfer

Vandaar zijn transfer naar de Cyclocross Reds, een crossploeg van de broers Roodhooft. “Het is heel snel gegaan. Ook de andere Belgische ploegen wilden me graag inlijven, maar de combinatie van de verschillende disciplines die ze hier hanteren, was een enorme troef. De ploeg die me daarin de beste support kon bieden en een visie had, daar wilde ik heen. Het is overduidelijk dat ik nu op de juiste plaats ben terechtgekomen. De begeleiding, ervaring en materiaal: tot nu toe is alles ver boven mijn verwachtingen.”

Een paar jaar terug gaf Mason nochtans toe dat hij het juist fijn vond om bij het kleine Trinity te koersen, omdat de druk daar een pak lager lag dan in de Belgische crossteams. “Maar nu besef ik dat druk ook een goed ding kan zijn. Toen ik voor het eerst naar België kwam in mijn eerste jaar als U23-renner, was ik een heel andere Cameron. Ik wilde rustig groeien, maar als ik dat wil blijven doen, is het logisch om de stap te maken naar een Belgisch team.”

Techniektraining

“Het meest kijk ik uit naar de team-trainingen met Camiel van den Berg en Kris Wouters, samen met de jongens waar ik in het weekend tegen koers. Dat lijkt me de ideale manier om aan mijn techniek en zandpassages werken. Ook mijn punch is nog niet wat het moet zijn, zeker op snelle en technische omlopen. Hier wil ik bouwen aan de volgende vijf procenten in mijn groei.”

Mason combineerde tot nu toe de cross met het mountainbiken, een discipline waarin hij afgelopen zomer twaalfde werd op het Europees kampioenschap. “Maar ik hoop – naast het crossen, wat mijn hoofdfocus blijft – bij deze ploeg vooral de combinatie van wegwielrennen en gravel uit te diepen. Het Alpecin-Deceuninck Development Team biedt daar op de weg de ideale gelegenheid voor.”

Kampioenschappen

De nadruk het komende crossseizoen ligt op aanpassen aan zijn nieuwe omgeving, maar de Britse kampioen heeft ook enkele belangrijke afspraken aangestipt. “Het Brits en Europees kampioenschap staan, net als het WK, hoog op het lijstje van wedstrijden waar ik goed wil zijn. De Wereldbekers en enkele zwaardere Belgische crossen zijn de kleinere doelen tussendoor.”