vrijdag 22 september 2023 om 12:39

EK 2023: Vroege vluchter Henrik Pedersen grijpt Europese beloftentitel, Nederlanders buiten top-10

Henrik Pedersen is de nieuwe Europees kampioen wielrennen bij de beloften. De nog maar 18-jarige Deen, eerstejaars belofte, was na een koers van ruim 136 kilometer met vijf rondes over de VAM-berg de beste uit een vroege vlucht die standhield tot aan de finish. Hij klopte Iván Romeo (Spanje) na een tweestrijd in de finale. Daarachter sprintte Paul Magnier (Frankrijk) naar het brons.

Na de start in Hoogeveen en een aanloop van 65 kilometer draaide het beloftenpeloton het rondje van 13,7 kilometer rondom de VAM-berg op. Een omloop met het zogenoemde Atteropad (met keien), gevolgd door het Mount VAM-pad (met bovenop de finish) en de gloednieuwe helling: Het Dak van Drenthe van 820 meter aan 6,8%. De beloften reden vijf rondjes rondom de VAM-berg.

Kopgroep van drie reed in de openingsfase weg. Het waren Iván Romeo (Spanje), Mateusz Gajdulewicz (Polen) en Henrik Pedersen (Denemarken) die met een voorsprong van 3.45 minuut het parcours rond de VAM-berg opdraaiden. Het peloton werd aangevoerd door Nederland, Italië en Zwitserland.

Pas drie rondes voor het einde kwam het peloton echt dichter bij de vroege vluchters. Romeo en Pedersen hadden de Pool overboord gegooid. Een tegenaanval van twee renners werd verijdeld, waarna het gat was teruggelopen tot anderhalve minuut met nog 25 kilometer voor de boeg.

De achtervolging kwam echter moeilijk op gang, waardoor de 20-jarige Romeo (tot eind 2025 onder contract bij Movistar) en de 18-jarige Pedersen (tot eind 2027 bij Uno-X) uitliepen naar 1.40 minuut en dus mochten gaan dromen over de overwinning. In de slotronde werd het een direct duel tussen de Spaanse ritwinnaar in de Tour de l’Avenir 2023 en de Deense juniorenkampioen van 2022.

Pedersen sloeg in de ultieme finale zijn slag. Op de keien van het Atteropad reed hij weg bij Romeo, waarna de Deen die aanval doortrok in de afdaling en solo aankwam op het Mount VAM-pad. Romeo moest genoegen nemen met een tweede plaats, op ruim 25 seconden van Pedersen.

Het peloton kwam te laat, maar nog wel een stuk dichterbij in die laatste ronde. Uiteindelijk wist de 19-jarige Fransman Paul Magnier het brons te winnen op 37 seconden van Pedersen. Per Strand Hagenes van Jumbo-Visma streed ook om de derde plaats, maar nam te veel risico in de laatste bocht en kwam ten val.

De Nederlandse-Tsjech Matyas Kopecky werd vijfde en Martijn Rasenberg was op plek 12 de beste Nederlander. Dat was een plek achter de beste Belg, Gianluca Pollefliet.