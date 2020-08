EK 2020: Man-in-vorm Arnaud Démare alsnog in Franse ploeg zondag 23 augustus 2020 om 19:26

Bondscoach Thomas Voeckler heeft op het laatste moment besloten om Arnaud Démare aan de Franse selectie voor het EK wielrennen toe te voegen. De kersverse kampioen van Frankrijk is opgeroepen als vervanger van zijn collega-sprinter Nacer Bouhanni.

Démare toont de afgelopen weken een meer dan uitstekende vorm. De sprinter van Groupama-FDJ wist Milaan-Turijn al te winnen en toonde in de Ronde van Wallonië aan ook in de heuvels uit de voeten te kunnen. Démare wist er twee etappes én het eindklassement te winnen. Dit weekend toonde hij zijn topvorm ook in het Frans kampioenschap, waar hij op een heuvelachtig parcours de betere was van Bryan Coquard en Julian Alaphilippe.

Bouhanni laat op de social media van zijn ploeg Arkéa-Samsic weten niet te willen reageren op zijn niet-selectie. “De bondscoach is vrij om zijn keuzes te maken voor dit EK. Ik hoef daar geen commentaar op te geven”, zegt de sprinter. “Wie weet zit ik in de toekomst in een tegenovergestelde situatie.”

Selectie Frankrijk voor het EK wielrennen 2020 (26 augustus)

Wegrit (woensdag 26 augustus)

Thomas Boudat

Lilian Calmejane

Benoît Cosnefroy

Arnaud Démare

Cyril Gautier

Olivier Le Gac

Anthony Roux

Nog in te vullen

Tijdrit (maandag 24 augustus)

Rémi Cavagna

Anthony Roux

🔄 @ArnaudDemare remplace Nacer Bouhanni pour les Championnats d'Europe Élite Hommes qui auront lieu mercredi à Plouay ! #EuroRoad20 📷 @directvelo pic.twitter.com/6ztMw9Wmr6 — FFC (@FFCyclisme) August 23, 2020