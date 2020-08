EK 2020: Frankrijk met Bouhanni en Cosnefroy in wegrit vrijdag 14 augustus 2020 om 16:52

De Franse selectie voor het EK wielrennen van 26 augustus in Plouay is zo goed als rond. Bondscoach Thomas Voeckler heeft al zeven van de acht namen bekendgemaakt die in de wegwedstrijd mogen starten, waaronder sprinter Nacer Bouhanni.

Met Benoît Cosnefroy (winnaar van de GP Marseillaise en de Ster van Bessèges dit jaar) en Lilian Calmejane houdt de Franse ploeg ook rekening met een harde koers in de heuvels rondom Plouay. Daarnaast zijn Thomas Boudat, Cyril Gautier, Olivier Le Gac en Anthony Roux al zeker van deelname.

De achtste en laatste plek in de wegselectie maakt Voeckler op een later moment bekend. In de tijdrit, gereden op maandag 24 augustus, rekent Frankrijk op Rémi Cavagna en Anthony Roux.

Selectie Frankrijk voor het EK wielrennen 2020 (26 augustus)

Wegrit

Thomas Boudat

Nacer Bouhanni

Lilian Calmejane

Benoît Cosnefroy

Cyril Gautier

Olivier Le Gac

Anthony Roux

Nog in te vullen

Tijdrit

Rémi Cavagna

Anthony Roux