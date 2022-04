Eirik Lunder keert terug bij Team Coop na schorsing Gazprom-RusVelo

Eirik Lunder zal het seizoen afmaken bij het continentale Team Coop. De 22-jarige Noor stond onder contract bij Gazprom-RusVelo, maar die ploeg is door de UCI geschorst vanwege de Russische inval in Oekraïne. Lunder kwam eerder ook al uit voor Team Coop.



Lunder reed tot augustus 2021 voor het team uit zijn thuisland, waarna hij als stagiair in dienst kwam van Gazprom-RusVelo. Voor die ploeg reed hij dit voorjaar ook nog de Tour of Antalya. Daarna begon de oorlog in Oekraïne en werd de Russische formatie geschorst. Momenteel is het team, dat op sociale media de naam Gazprom-RusVelo al heeft ingeruild voor Professional Cycling Team, nog steeds op zoek naar een nieuwe titelsponsor

“Na heel veel onzekerheid in de laatste paar weken, ben ik blij dat ik een team heb gevonden”, schrijft Lunder op zijn sociale media. “Voor de rest van 2022 doe ik een stap terug naar mijn vorige team, Team Coop. Hierbij wil ik het RusVelo-team bedanken voor hun geloof in mij. Ik wil alle stafleden en renners bedanken. Het zijn moeilijke weken geweest, die niemand aan zag komen.”

“Ik wil ook algemeen directeur Renat (Khamidulin, red.) heel erg bedanken voor alles wat hij voor de renners heeft gedaan in de laatste weken om een oplossing te vinden. Ik zie jullie op de weg”, sluit Lunder af. In 2021 won Lunder een etappe in de Poolse rittenkoers Dookoła Mazowsza (UCI 2.2). Ook schreef hij hier het eindklassement op zijn naam.