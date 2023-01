Amateur Gerben Kuypers wil Wout van Aert helpen op WK veldrijden

Interview

Gerben Kuypers is de meest opvallende naam in de Belgische selectie voor het WK veldrijden in Hoogerheide. Opvallend, maar zeker niet onterecht. Kuypers is een van dé relevaties van het seizoen, dat bewees hij onlangs nog met zijn vijfde plaats op het BK. “Ik heb dit zelf afgedwongen.”

De 22-jarige crosser zag maandagmiddag, na een training in Spanje, zijn naam tussen de Belgische elite renners staan. “Ik heb het deze middag officieel te horen gekregen. In Benidorm had de bondscoach me het echter al verteld. Op die manier moest ik niet met stress naar dat moment toeleven, maar natuurlijk is die bevestiging wel aangenaam”, vertelde Kuypers aan WielerFlits.

Wout van Aert loodsen naar wereldtitel?

“Het is heel mooi, ik ben er ontzettend blij mee.” De West-Vlaming is geen kandidaat voor de podiumplaatsen en kan dus in principe een helpende hand zijn voor de absolute kopman Wout van Aert. “Je weet nooit wat er gebeurt. Stel dat hij een slechte start heeft en we op een bepaald punt samen rondrijden, op de startstrook bijvoorbeeld, zal ik hem zeker helpen. Ik zou dat zonder twijfel en met alle plezier doen.”

Kuypers plaatst echter zelf ook een kanttekening bij dat scenario. “Ik sta achter Wout in de start. Als alles goed loopt, ga ik hem met andere woorden niet zien in de wedstrijd. Dan komt er voor mij weinig tot geen tactiek aan te pas. Zelf hoop ik ook dat hij een mooi duel kan uitvechten met Mathieu van der Poel.”

Kuypers: “Mijn resultaten kunnen nóg beter”

Bondscoach Sven Vanthourenhout sprak op de persconferentie vol lof over Kuypers. Aan Sporza vertelde de ex-renner dat Kuypers volgens hem tot de vijf à zes beste crossers van België hoort. “Dat doet wel iets met je. Het is heel speciaal. Aan het begin van het seizoen had ik nooit verwacht dat ze dat over mij zouden zeggen. Maar ik heb het zelf afgedwongen en mijn resultaten spreken voor zich, daar ben ik trots op.”

“De resultaten kunnen trouwens nog beter”, aldus de renner van Proximus-AlphaMotorhomes-Doltcini. “Als ik mijn start kan verbeteren, is er meer mogelijk. In Benidorm reed ik bijvoorbeeld in de eerste ronde op de 37ste plaats. Daarna heb ik veel posities kunnen goedmaken en reed ik zelfs even op positie zeven. Uiteindelijk word ik tiende, maar je voelt wel dat er meer in zit.”

In november sprak WielerFlits nog met de Belg naar aanleiding van ‘Vrijdag de dertiende‘, na zijn dertiende plaats in de Beekse Bergen. Nadien ging het alleen maar beter met Kuypers, in de resterende crossen reed hij quasi altijd top-10. “Ik heb echt een sterke periode achter de rug en ik hoop dat ik dat nu kan doortrekken. Alle signalen zijn alleszins goed. Volgens mij heeft het vooral te maken met vertrouwen. Conditioneel is er niet heel veel bijgekomen, maar ik heb gewoon meer vertrouwen in mezelf. Er is rust. Daarnaast heb ik in december ook nog een goede stage kunnen doen, dat helpt natuurlijk ook.”

Top-10 als persoonlijke doelstelling

In Hoogerheide komt Kuypers een parcours tegen dat hem wel moet liggen. “Zeker als er modder zou liggen en er hier en daar gelopen moet worden, want dan is het een cross op vermogen. In zulke crossen kan ik een mooie uitslag rijden. Ik denk dat ik met de doelstelling van start moet gaan om te proberen top-10 te rijden. Het kan zijn dat het niet lukt, maar dat is het doel dat ik voor ogen heb.”

