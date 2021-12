Eindejaarslijstjes: De mooiste zege van Tadej Pogacar van 2021

Eindejaarslijstjes

In de maand december blikt WielerFlits traditioneel terug op het afgelopen wielerseizoen met de reeks Eindejaarslijstjes. Wat waren de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar en welke renners verdienen nog een eervolle vermelding voor 2021? Iedere werkdag is er een nieuwe lijst met bijbehorende poll. Vandaag staat centraal: De mooiste zege van Tadej Pogačar.

Tirreno-Adriatico – Etappe 4

Dat Tadej Pogačar er in 2021 zou staan, werd al vroeg duidelijk. In de UAE Tour toonde de Sloveen zich al dominant, waarna hij als topfavoriet van start ging in de Tirreno-Adriatico. In de Italiaanse rittenkoers toonde hij op Prati di Tivo in de vierde etappe nog maar eens zijn dominantie door bij iedereen weg te rijden.

Vanaf de voet van de 14,2 kilometer lange slotklim werd duidelijk dat het menens was bij Pogačar. Als hij de eindzege wilde grijpen, moest hij namelijk ruimschoots wegrijden bij de sterk rijdende Wout van Aert. Bij alle aanvallen in de openingsfase zat hij probleemloos mee, terwijl hij zelf ondertussen ook al wat speldenprikjes had uitgedeeld. Van Aert hield echter nog stand.

Anders was dat toen de renner van UAE Emirates op 5,5 kilometer van de meet aan zijn beslissende aanval begon. Niemand was in staat om de ontketende Pogačar nog te volgen. Van Aert zag zijn concurrent en de eindzege zo uit zicht geraken, maar reed nog stug door. Met een ruime voorsprong op zijn tegenstanders kwam de Sloveen uiteindelijk over de meet. Alleen Simon Yates (op zes seconden) bleef nog in de buurt, maar of hij echt aan de zege dacht?

Luik-Bastenaken-Luik

Luik-Bastenaken-Luik is de eerste monumentale zege voor Pogi. Nadat de Sloveen er in 2020 al dichtbij was achter Primož Roglič en Marc Hirschi, mocht Pogačar LBL in 2021 op zijn palmares bijschrijven na een fraaie finale. Die finale begon met een aanval van Davide Formolo op de Roche-aux-Faucons, die door Richard Carapaz werd gepareerd.

Pogačar was tot die tijd nog redelijk onzichtbaar gebleven, maar toen Michael Woods versnelde wist hij dat het tijd was om mee te zijn. Met David Gaudu, Alejandro Valverde en Julian Alaphilippe kwamen zij vervolgens over de top, om hun voorsprong tot de meet vast te houden.

Een sprint zou uiteindelijk de winnaar uitwijzen. Alhoewel Woods het in de finale nog tevergeefs zou proberen met een alles-of-nietsaanval. Pogačar leek in de sprint niet over de beste papieren beschikken, omdat hij in vijfde positie zat toen Valverde op 250 meter van de streep aanging. Als je echter zo sterk bent als Pogačar, dan maakt dat niet uit – hij won.

Tour de France – Etappe 5

De zege van Tadej Pogačar in de vijfde etappe van de Tour de France kan gezien worden als een bevestiging van zijn tijdritkwaliteiten. Een jaar nadat hij de eindzege in de Tour de France greep door op La Planche des Belles Filles vriend en vijand te verbazen, verpulverde hij in Laval opnieuw zijn tegenstanders.

In een vlakke tijdrit van 27,2 kilometer bleef hij hardrijders als Stefan Küng (op 19 seconden), Jonas Vingegaard (op 27 seconden) en Wout van (op 30 seconden) ruim voor. Maar misschien nog wel belangrijker: grote concurrenten werden wederom op een of meer minuten gereden. Dat Pogačar ook dit jaar weer de te kloppen man zou zijn, was toen wel duidelijk.

Tour de France – Etappe 17

De Tour de France was eigenlijk al lang en breed beslist toen de Franse wielerwedstrijd aan de laatste bergetappes begon. Tadej Pogačar was op een lastig momentje op de Mont Ventoux na onfeilbaar gebleven. Saaie etappes (op het gebied van strijd om de eindzege) naar de Col du Portet en Luz Ardiden lagen in het verschiet, maar Pogačar besloot eigenhandig om er toch nog een spektakelstuk van te maken door nog maar eens ten aanval te trekken.

Op acht kilometer van de meet vond de Sloveen al dat het tijd was om aan te vallen. Jonas Vingegaard, Richard Carapaz en Rigoberto Uran konden volgen, maar van harte ging het niet. Sterker nog, Uran wapperde er snel weer af, Carapaz leek tot de laatste kilometer op lossen te staan. De geniepige Ecuadoraan probeerde het daarna nog, maar daar was Pogačar niet van gediend. Met een laatste versnelling schudde hij alsnog iedereen van zich af – zijn eerste ritzege ooit in de gele trui.

Tour de France – Etappe 18

In de laatste bergrit naar Luz-Ardiden was het weer Tadej Pogačar die de knuppel in het hoenderhok gooide, terwijl hij in het algemeen klassement al meer dan vijf minuten voorstond op Jonas Vingegaard en Richard Carapaz. Het script leek op die van een dag daarvoor, behalve dat Enric Mas en Sepp Kuss deze keer konden aanhaken.

De Amerikaan reed nog even op kop als lead-out voor Vingegaard, omdat Jumbo-Visma graag had gezien dat hun Deense goudhaantje nog een ritzege zou meegraaien. Pogačar ging echter niet mee in dat verhaal. Ook in de laatste bergrit zou hij geen cadeautjes uitdelen.

Na een aanval van Mas klapte de Sloveen over iedereen heen, om zo zijn hattrick in de Tour de France te voltooien en zijn eindzege zo goed als veilig te stellen. Al vond Pogačar na afloop zelf van niet: “Mijn eindzege is pas voor vijftig procent binnen.”

Ronde van Lombardije

Tadej Pogačar voegde zich met zijn zege in de Ronde van Lombardije in een rijtje met Fausto Coppi en Eddy Merckx. Alleen deze renners slaagden er ooit in om twee monumenten en een grote ronde in hetzelfde seizoen te winnen. Na zijn zeges in Luik-Bastenaken-Luik en de Tour de France schoot hij ook in Lombardije overtuigend raak.

De voorbereiding van de Sloveen op Il Lombardia verliep echter alles behalve vlekkeloos. Na zijn zege in de Tour de France had Pogačar niet meer kunnen overtuigen en des te verrassender was het dat de UAE-renner op de Passo di Ganda alle mannen, die in de weken daarvoor wel bewezen hadden in topvorm te verkeren, besloot achter te laten. Primož Roglič, Alejandro Valverde en Julian Alaphilippe: allemaal hadden ze geen antwoord.

In de afdaling kon alleen Fausto Masnada nog terugkeren. Spannend werd het echter niet. In de straten van Bergamo bleek de Italiaan voer voor de haaien te zijn.

