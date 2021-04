Tadej Pogacar vloert Julian Alaphilippe in Luik-Bastenaken-Luik

Tadej Pogacar heeft Luik-Bastenaken-Luik 2021 gewonnen. De Sloveen van UAE Emirates was na bijna 260 kilometer de beste van een kopgroep van vijf, die weggereden was op de Roche-aux-Faucons op 13 kilometer van de finish. Pogacar versloeg wereldkampioen Julian Alaphilippe op de streep. David Gaudu werd derde, voor Alejandro Valverde en Michael Woods.

Zeven vroege vluchters

De kopgroep van de dag ontstond in enkele schuiven. Uiteindelijk vonden Tomasz Marczynski (Lotto Soudal), Loic Vliegen, Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert), Laurens Huys, Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces WB), Serghei Chernetski (Gazprom-Rusvelo) en Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise) elkaar in de vlucht. Paasschens was de enige Nederlander vooraan. Huys, Vliegen en Van Poucke waren de Belgen aan kop. Het zevental kreeg nooit meer dan elf minuten voorsprong.

In het peloton waren het de bekende ploegen die de achtervolging leidden. Deceuninck-Quick-Step, Jumbo-Visma, Movistar, UAE Emirates en Israel Start-Up Nation zetten elk een mannetje op kop. Voor de armada van Movistar was het een extra speciale dag, omdat kopman Alejandro Valverde zijn 41ste verjaardag vierde. De Spanjaard was daarmee – niet heel raar – de oudste renner aan de start. Ter vergelijking: de jongste coureur in het pak was de 19-jarige Ben Tulett van Alpecin-Fenix.

Een eerste schermutseling in het peloton kwam ruim 80 kilometer voor de finish, toen Luis Léon Sánchez en Omar Fraile eens aan de boom schudden. Ook op de Hate-Levée werden de benen even op spanning gezet, met onder meer oud-winnaar Philippe Gilbert en olympisch kampioen Greg Van Avermaet. Zij kwamen niet weg. Op de Col du Rosier werd ook flink aangevallen. De voorsprong van de koplopers liep daardoor snel terug.

Vanhoucke laat zich zien in voorfinale

Harm Vanhoucke, Mark Padun en Mark Donovan sloegen de handen ineen na de Rosier. Zij reden weg uit het peloton, dat even op adem kwam, en jaagden op de kopgroep. In het peloton regende het lekke banden voor onder meer Wout Poels en Enric Mas, maar zij waren op de Côte de Desniè weer terug. De top lag op 48 kilometer van de meet. Daar was het verschil tussen de vluchters en het peloton drie minuten. De groep-Vanhoucke zwom ertussen op weg naar La Redoute.

INEOS Grenadiers opent op Redoute

Huys, Rota, Vliegen en Marczynski bleven daar het langst over uit de vroege vlucht. In het peloton nam INEOS Grenadiers het heft in handen. De Britse trein maakte tempo, dunde de favorietengroep uit tot dertien man en haalde groep-Vanhoucke bij op de top. Onder meer wereldkampioen Alaphilippe, Bauke Mollema, Marc Hirschi en Jakob Fuglsang hadden de slag gemist, maar in de nasleep kwam alles weer samen. Op de voorlaatste klim, de Côte de Forges, trokken Tao Geoghegan Hart en Adam Yates het peloton op een lint.

Yates en Jonas Vingegaard rekenden op de top de laatste vluchters in, waardoor de echte finale kon beginnen. Zij kregen Pogacar, Carapaz, Haig, Vansevenant, Wellens, Higuita, Gaudu en Hermans mee. Ontbraken: Alaphilippe, Roglic en Valverde. In de kopgroep gebruikte Carapaz een stil moment om aan te vallen. De Ecuadoriaan van INEOS Grenadiers pakte 25 seconden op de groep-Pogacar, waar Roglic en co bij aan wisten te sluiten. Carapaz begon solo aan de slotklim van Roche-aux-Faucons (1,3 km aan 11%) met 17 seconden voorsprong.

Woods rijdt favorietengroep uit elkaar op Roche-aux-Faucons

De eerste versnelling kwam er van Davide Formolo, die Carapaz terugpakte. Daarna was het Michael Woods die een ferme demarrage plaatste. Op die aanval had titelverdediger Roglic geen antwoord. De Sloveen van Jumbo-Visma viel stil en zag Woods, Alaphilippe, Pogacar, Valverde en Gaudu wegrijden. Roglic kwam terecht in een grote achtervolgende groep met de nodige (schaduw)favorieten, maar dat was al 20 seconden achter de kopgroep.

In de lastige uitloper van de ‘Valkenrots’ bleef dat verschil intact. Woods en Alaphilippe wilden Gaudu, Pogacar en Valverde testen, maar de vijf bleven bij elkaar. De groep-Roglic kwam tot op 15 seconden, maar verloor in de afdaling richting Luik steeds meer terrein. Het gat groeide daardoor richting de halve minuut bij het binnenrijden van Luik. De vijf vluchters mochten daardoor gaan dromen over een overwinning.

Nipte sprint tussen Pogacar en Alaphilippe

Anderhalve kilometer voor de meet probeerde Woods zijn collega-vluchters te verrassen, maar Alaphilippe dichtte het gat. Valverde liet zich vervolgens de kop opdringen in de laatste rechte lijn, waarna hij het tempo volledig liet stilvallen. Op 250 meter van de finish begon Valverde zelf aan zijn sprint, maar hij werd in extremis gepasseerd door Alaphilippe en Pogacar. De Sloveen drukte zijn wiel net iets eerder over de finish.

De derde plaats was voor Gaudu, die de jarige Valverde en aanstichter Woods achter zich hield. In de achtergrond waren Marc Hirschi (zesde), Tiesj Benoot (zevende) en Bauke Mollema (achtste) nog weggereden. Zij bleven de achtervolgende groep twee seconden voor.