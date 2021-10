Tadej Pogacar klopt Fausto Masnada en wint Ronde van Lombardije

Tadej Pogačar heeft de Ronde van Lombardije gewonnen. De renner van UAE Emirates bleek in de straten van Bergamo sneller te zijn dan Fausto Masnada. De laatste podiumplaats was voor Adam Yates.



Met de Ronde van Lombardije stond zaterdag het laatste monument van wielerjaar 2021 op het programma. Uittredend kampioen Jakob Fuglsang stond niet aan de start, maar oud-winnaars Bauke Mollema, Vincenzo Nibali, Dan Martin en Thibaut Pinot waren wel aanwezig. Favoriet voor de zege in Bergamo waren zij echter niet. Daarvoor moesten we ons richten tot Primož Roglič, Julian Alaphilippe, Tadej Pogačar of misschien wel Remco Evenepoel.

Vermoedelijk zouden zij zich pas roeren op de Passo di Ganda, de laatste zware beklimming op het parcours met een lengte van 9,2 kilometer en een gemiddeld stijgingspercentage van 7,3%.

Kopgroep met Wellens, Campenaerts en Bakelants

Voordat het zover was reed er een kopgroep met tien renners weg uit het peloton. Daarbij zaten met Jan Bakelants, Victor Campenaerts en Tim Wellens drie Belgen. Verder schaarden ook Thomas Champion, Mattia Bais, Domen Novak, Chris Hamilton, Amanuel Ghebreigzabhier, Andrea Garosio en Davide Orrico bij dit tiental, dat een voorsprong van meer dan vijf minuten bij elkaar reed.

Finale geopend op Dossena door Bagioli en Dunbar

Tot de beklimming van de Dossena bleef deze koerssituatie intact. Aldaar ontplofte de wedstrijd voor de eerste keer. Van voren en van achteren. Waar Andrea Bagioli en Eddie Dunbar vanuit het peloton ten aanval trokken, ranselde Bakelants in de kopgroep de boel uit elkaar. Het zorgde ervoor dat in beide groepen de achterdeur wagenwijd openstond.

Geen van allen geraakte echter weg. In het peloton konden we nog aanvallen noteren van Neilson Powless, Michael Woods, George Bennett, Fausto Masnada en Pavel Sivakov, maar de topfavorieten lieten dat niet zomaar gebeuren. Een wapenstilstand tot de Passo di Ganda volgde.

In de kopgroep bleven Bais, Bakelants, Ghebreigzabhier, Hamilton, Novak en Garosio over op de top van de Dossena, maar hun voorsprong was inmiddels geslonken naar anderhalve minuut. Een hergroepering liet dan ook niet lang op zich wachten. Met nog 55 kilometer te gaan werden zij ingerekend door het peloton en kon de finale echt beginnen.

Benoot houdt tempo hoog op Passo di Ganda, Pogačar valt aan

Voor de voet van de Passo di Ganda reed Lorenzo Rota nog even vooruit, maar hij kon niet voorkomen dat een compacte groep aan deze beklimming begon, met Tiesj Benoot op kop van het peloton. De Belg van Team DSM wilde graag het tempo hoog houden voor Romain Bardet, die klaarblijkelijk over goede benen bezat.

De Fransman bewees dat even later door mee te springen met aanvallen van eerst Nibali en daarna Pogačar. Bardet kon de Sloveen even volgen, maar moest hij even later toch laten gaan. De Tourwinnaar kwam zo alleen te rijden: met een voorsprong van een halve minuut kwam hij uiteindelijk over de top.

Roglič kende niet zijn beste dag. Toen Pogačar ten aanval trok, besloot de renner van Jumbo-Visma niet te reageren. Vlak voor de top leek Roglič zelfs te moeten passen in de groep met achtervolgers, maar op hangen en wurgen kon hij toch nog aanhaken.

Masnada sluit aan bij Pogačar

In de afdaling was het Fausto Masnada die in de tegenaanval trok. De Italiaan van Deceuninck-Quick-Step slaagde er na een lange achtervolging in om de kloof met Pogačar te dichten, waardoor we op 15 kilometer van de meet twee kanshebbers op de zege in de Ronde van Lombardije hadden.

De achtervolgers verzuimden achter Masnada en Pogačar om het gat te dichten door de matige samenwerking. Elke keer als Roglic, Vingegaard, Adam Yates, Woods, Bardet, Alejandro Valverde en Alaphilippe toch wel ronddraaiden, zakte de voorsprong van de koplopers snel. Maar even snel stokte de samenwerking weer en liep de achterstand weer op tot 50 seconden. In Bergamo zouden zij strijden voor de laatste podiumplaats.

Pogačar klopt Masnada

In de laatste kilometers vielen zowel Pogačar en Masnada nog een keer aan, maar beide renners konden elkaar niet afschudden. Na meer dan 239 kilometer zou een sprint de winnaar uitwijzen. Zonder al te veel moeite kon de Sloveense Tourwinnaar de versnelling van Masnada op 150 meter van de streep opvangen, waardoor hij na Luik-Bastenaken-Luik zijn tweede monument van het jaar won. Bijna een minuut later won Yates de sprint voor de derde plek.