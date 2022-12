Eindejaarslijstjes: De beste WorldTour-ploeg van 2022

Eindejaarslijstjes

In de maand december blikt WielerFlits traditioneel terug op het afgelopen wielerseizoen met de reeks Eindejaarslijstjes. Wat waren de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar en welke renners verdienen nog een eervolle vermelding voor 2022? Iedere werkdag is er een nieuwe lijst met bijbehorende poll. Vandaag staat centraal: De beste WorldTour-ploeg.

BORA-hansgrohe

BORA-hansgrohe eindigde in 2022 als vierde op de Team Ranking van de UCI. Een uitstekende prestatie van de ploeg van Ralph Denk, die zich na het vertrek van Peter Sagan eind 2021 volledig richtte op het groterondewerk en dat meteen beloond zag worden.

Jai Hindley schreef namelijk de Giro d’Italia op zijn naam. Het grootste succes van de ploeg in hun dertienjarige bestaan. Gestolen was de zege van de Australiër zeker niet. Na een verrassende zege op Blockhaus werd Hindley sterker en sterker in de ronde, met als gevolg dat de ronderenner van BORA-hansgrohe klassementsleider Richard Carapaz in de voorlaatste rit naar de Passo Fedaia helemaal naar de vaantjes reed en de macht greep.

Het seizoen was op dat moment al geslaagd voor de Duitse ploeg, dat naast de ritzege en eindzege van Hindley nog 33 zeges zou boeken. Daaronder nog een aantal heel fraaie met verschillende renners: de Ronde van Romandië met Aleksandr Vlasov en de Ronde van Catalonië met Sergio Higuita.

Dit jaar heeft de Duitse ploeg zich gemanifesteerd als geduchte concurrent van Jumbo-Visma, INEOS Grenadiers en UAE Team Emirates in het rondewerk, en zich in sommige wedstrijden al naast deze teams gezet.

Belangrijkste resultaten:

Giro d’Italia –

Tour de Romandie –

Ronde van Catalonië –

BEMER Cyclassics –

Tour de France – 5e

Aantal zeges: 35

Rapportcijfers 2022: BORA-hansgrohe

INEOS Grenadiers

Van de Skybots naar een attractieve ploeg die koers maakt in elke wedstrijd waarin ze starten. INEOS Grenadiers heeft de afgelopen jaren een nieuw gezicht gekregen. 2022 was tot dusver het succesvolste jaar voor INEOS 2.0. De Britse ploeg won niet alleen een monument, maar liet ook in de overige klassiekers zien een beresterke ploeg te zijn. Tegelijkertijd gooit het team nog steeds hoge ogen in de grote rondes – dit jaar werd Geraint Thomas bijvoorbeeld derde in de Tour de France en Richard Carapaz tweede in de Giro d’Italia.

INEOS Grenadiers behaalde dit jaar de grootste zege in Parijs-Roubaix, die door Dylan van Baarle gewonnen werd. Gebundeld met de tweede plaats van Van Baarle een week eerder in de Ronde van Vlaanderen kon het voorjaar van de Britse ploeg op dat moment al niet meer stuk.

Toch werd er in de Ardennenklassiekers nog een kroon op het werk gezet. Zowel de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race werden gewonnen. Vooral het machtsvertoon van het team in de door Magnus Sheffield gewonnen Brabantse Pijl is tekenend voor het hernieuwde INEOS. In een kopgroep van tien met Sheffield, Tom Pidcock en Ben Turner speelde de ploeg het spel magnifiek uit.

In totaal komen de INEOS Grenadiers uit op 39 zeges. Van die 39 zeges blijven ook de fraaie hattrick van Carapaz in de Vuelta en de zege van Pidcock op de Alpe d’Huez ons bij.

Belangrijkste resultaten:

Parijs-Roubaix –

Ronde van Zwitserland –

Amstel Gold Race –

Tour de France –

Giro d’Italia –

Aantal zeges: 39

Rapportcijfers 2022: INEOS Grenadiers

Jumbo-Visma

Het winnen van de Tour de France was jarenlang het hoofddoel voor Jumbo-Visma. In 2022 was het dan eindelijk zover voor de ploeg, die de Tour ook nog eens won op een zelden vertoonde manier. De gele, groene en bolletjestrui werden mee naar huis genomen en er werden zes etappezeges behaald door drie verschillende renners. Totale dominantie, waar de op papier sterkere Tadej Pogacar en UAE Team Emirates geen antwoord op hadden.

Ook in andere wedstrijden scoorde het team van Richard Plugge goed. Primož Roglič revancheerde zich in Parijs-Nice en Criterium du Dauphiné, en Wout van Aert won in elke rittenkoers waarin hij startte een of meerdere ritten. Daarnaast schreef hij ook ‘gewoon’ weer drie grote eendaagse koersen op zijn naam. De dominantie van Jumbo-Visma in de openingsrit van Parijs-Nice, die door Christophe Laporte werd gewonnen voor Roglič en Van Aert, blijft ook hangen.

In totaal kwam het Nederlandse team tot 51 UCI-zeges. Genoeg om dit jaar de zegekoning van alle WorldTour-ploeg te worden en om de Team Ranking aan te voeren. Toch is er kritiek op het feit dat WVA in 2022 geen monument won. Het geeft aan hoe hooggespannen de verwachtingen rondom de ploeg tegenwoordig zijn.

Belangrijkste resultaten:

Tour de France –

4e, 8e, 11e, 18e, 19e, 20e etappe Tour de France –

Parijs-Nice –

Criterium du Dauphiné –

Omloop Het Nieuwsblad –

Aantal zeges: 51

Rapportcijfers 2022: Jumbo-Visma

Quick-Step-Alpha Vinyl

Quick-Step-Alpha Vinyl was in 2022 eens niet zegekoning. Geen haan die er naar kraait bij de ploeg van Patrick Lefevere, die een uitmuntend seizoen kende. Dat allemaal ondanks het stroeve begin van het jaar waarin de ploeg in de hoek zat waar de klappen vielen. In het Vlaamse voorjaar speelde het team, op een zege van Fabio Jakobsen in Kuurne-Brussel-Kuurne na, helemaal niets klaar.

Toch draaide The Wolfpack uiteindelijk een jaar dat menig wielerfan zich nog jaren zal herinneren. Yves Lampaert behaalde een historische gele trui in de openingstijdrit van de Tour de France in Kopenhagen en een dag later voltooide Jakobsen zijn unieke wielerverhaal door een ritzege in ’s werelds grootste wielerwedstrijd te boeken. Een zege die hem na alles wat hij heeft meegemaakt door iedereen werd gegund. Daarna werd hij ook nog Europees kampioen.

De meest spraakmakende Wolfpack-renner was echter Remco Evenepoel. De Belg toonde zich dit jaar bijna onverslaanbaar. Hij bracht België voor het eerst in extase door Luik-Bastenaken-Luik te winnen. En na zeges in de Vuelta a España, Clásica San Sebastián en het WK op de weg werd het land echt helemaal gek. Een jaar om heel goed op terug te kijken, dus.

Belangrijkste resultaten:

Vuelta a España –

Luik-Bastenaken-Luik –

WK op de weg –

EK op de weg –

Clásica San Sebastián –

Aantal zeges: 49

Rapportcijfers 2022: Quick-Step-Alpha Vinyl

UAE Team Emirates

UAE Team Emirates leunde in 2022 wel erg veel op Tadej Pogacar. De Sloveense coureur bezorgde zijn team ondanks een tweede plaats in de Tour de France een uitstekend jaar. Hij won de Ronde van Lombardije, Strade Bianche, drie ritzeges in de Tour de France, de UAE Tour, de GP de Montréal en Tirreno-Adriatico. Dat zijn realistisch gezien alle grote overwinningen van de op tweede plaats in de UCI Team Ranking geëindigde wielerploeg.

Toch was het wielerteam uit de Verenigde Arabische Emiraten wel bijna overal op de afspraak in dit wielerjaar en barst de ploeg van het talent. Niemand, behalve een coronabesmetting in de Giro d’Italia, kwam dit jaar van João Almeida af. En in de Vuelta maakte de pas 19-jarige Juan Ayuso naam voor zichzelf door meteen derde te worden. Daarnaast boekten Juan Sebastian Molano en Marc Soler ritzeges in de Vuelta en won Alessandro Covi nog een rit in de Giro. Klein bier voor een team dat het hoogste nastreeft, maar het geeft wel aan dat UAE er overal staat.

In kleinere wedstrijden graaiden renners als Rafal Majka, Marc Hirschi, Matteo Trentin, Pascal Ackermann en Brandon McNulty nog aardig wat zeges mee, waardoor het team op een sterk aantal van 51 zeges terechtkomt. Voor de komende jaren hoeft het team van Mauro Gianetti zich absoluut geen zorgen te maken.

Belangrijkste resultaten:

Ronde van Lombardije –

Strade Bianche –

Tour de France –

6e, 7e, 17e etappe Tour de France –

Vuelta a España –

Aantal zeges: 51

Rapportcijfers 2022: UAE Team Emirates

En meer…

Meer teams zullen terugkijken op een goed 2022. Bahrain Victorious won bijvoorbeeld een monument met Matej Mohoric en eindigde als derde in de Giro d’Italia met Mikel Landa. De grootste glimlach op het gezicht vinden we dit jaar echter misschien wel bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, dat knap als achtste in de Team Ranking eindigde. De ploeg won met Biniam Girmay een grote klassieker en stond daarnaast zijn mannetje in de grote rondes, met als hoogtepunten de zevende plaats van Louis Meintjes in de Tour, en de ritzeges van Girmay, Meintjes en Jan Hirt in de Giro en Vuelta.

Stem hier op jouw favoriet!