Egan Bernal trekt als titelverdediger naar de Tour, slaat Giro over vrijdag 27 december 2019 om 13:51

Egan Bernal zal volgend jaar dan toch niet deelnemen aan de Giro d’Italia, zo heeft hij laten weten op een persconferentie in zijn thuisland Colombia. De renner van Team Ineos zet alles op de Tour de France, waar hij als titelverdediger aan de start zal staan.

Ruim één maand geleden sprak Bernal nog uitgebreid over zijn liefde voor de Italiaanse ronde, terwijl hij begin deze maand nog dacht aan de combinatie Giro-Tour. De 22-jarige klimmer heeft na lang nadenken echter besloten om te passen voor de Italiaanse ronde, in de hoop zo fris mogelijk aan de start te verschijnen van de Ronde van Frankrijk.

Het is nu aan de ploegleiding van Team Ineos om alle kopmannen op één lijn te krijgen, aangezien ook Chris Froome en Geraint Thomas een gooi willen doen naar Tourwinst. Froome hoopt volgend jaar zelfs geschiedenis te schrijven door voor een vijfde keer de Tour te winnen. Nieuwkomer Richard Carapaz zou dan weer zijn titel willen verdedigen in de Giro.

Nicolas Portal, ploegleider bij Team Ineos, is echter niet bang voor muiterij. “Het is niet de eerste keer dat we veel talent aan boord hebben. We praten constant met elkaar en dat gaat allemaal goed. Het is juist mooi om een mix te hebben van gearriveerde renners en jong talent”, zo vertelt de Fransman.