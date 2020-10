‘EF Pro Cycling trekt Nippo aan als extra sponsor’

EF Pro Cycling kan volgend seizoen mogelijk beschikken over de sponsorgelden van het Japanse bouwbedrijf Nippo, dat momenteel Nippo Delko One Provence ondersteunt. Met het binnenhalen van Hideto Nakane is inmiddels al een eerste stap gezet.

Het is het Italiaanse Tuttobiciweb dat de geluiden rond een samenwerking tussen EF Pro Cycling en Nippo verder versterkt. De huidige hoofdsponsor, taalonderwijsbureau EF, is hard getroffen in de coronacrisis. Dat zorgde ervoor dat de ploeg al kostenbesparende maatregelen moest nemen, maar EF blijft ook na dit seizoen hoofdsponsor van de WorldTour-formatie. Wel is teammanager Jonathan Vaughters al langer op zoek naar extra geldschieters met het oog op de toekomst.

Nippo lijkt nu een van de sponsors voor volgend seizoen te gaan worden, al is de samenwerking nog niet officieel aangekondigd. Naar verluidt moet Vaughters nog wel verder blijven zoeken naar extra sponsors, omdat de komst van het bouwbedrijf niet voldoende zou zijn. Het aantrekken van Hideto Nakane is in dat licht geen toeval, omdat de Japanner haast een ‘vertrouweling’ is van het bedrijf; eerder koerste hij al voor Nippo Vini Fantini en Nippo Delko One Provence.