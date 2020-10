Wielertransfers 2021: Nakane, Combaud, Jerman, Debesay

Het is 1 augustus geweest en dat betekent dat de transfercarrousel voor komend seizoen op volle toeren draait. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton aangaande verschuivingen voor komend seizoen.

Hideto Nakane

Hideto Nakane (30) verkast na dit seizoen van Nippo Delko One Provence naar EF Pro Cycling, waarmee hij voor het eerst de stap naar de WorldTour zet. De Japanse klimmer tekende voor minimaal een jaar. Hij heeft zijn contract te danken aan zijn optreden in de Japan Cup, waar hij vorig jaar met de beste renners omhoog reed en uiteindelijk zesde eindigde. “De verwachtingen van een WorldTeam zijn buitengewoon moeilijk, maar ik ben er klaar voor.”

Romain Combaud

Team Sunweb heeft de komst van Romain Combaud (29) bevestigd. De Franse heuvelspecialist verruilt Nippo Delko One Provence voor het Duitse WorldTeam, waar hij aan de zijde zal strijden van zijn plaatsgenoot en trainingsmakker Romain Bardet. Hij tekende een contract voor twee seizoenen. “Zijn klimtalent helpt mee ons blok voor de zware, heuvelachtige WorldTour-races te voltooien”, licht Rudi Kemna de nieuwe aanwinst van zijn ploeg toe.

Žiga Jerman

Androni Giocattoli-Sidermec heeft zich versterkt met Žiga Jerman (22), die als neoprof voor twee jaar tekende. De Sloveense sprinter, een van de beste vrienden van Tourwinnaar Tadej Pogačar, komt over van de ontwikkelingsploeg van Groupama-FDJ. Twee seizoenen geleden liet hij zich opmerken door Gent-Wevelgem voor beloften te winnen, nadat hij in Ieper de snelste was van een kopgroep met acht man.

Yakob Debesay

Nippo Delko One Provence heeft de jonge Yakob Debesay (21) voor liefst vier seizoenen aan zich gebonden. Dat meldt het Franse La Provence. De Eritrese klimmer, de jongere broer van Mekseb Debesay, komt over van de continentale afdeling van Groupama-FDJ en treft bij zijn nieuwe team zijn landgenoot Biniam Ghirmay. Twee weken geleden toonde Debesay zich nog in de Ronde van Lombardije voor beloften, waar hij derde werd.