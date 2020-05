Teammanager Vaughters: “EF Education First verdwijnt niet als sponsor” vrijdag 29 mei 2020 om 11:40

Teammanager Jonathan Vaughters is duidelijk op Twitter: EF Education First is ook na dit seizoen nog hoofdsponsor van WorldTour-formatie EF Pro Cycling. Er gaan geruchten dat het bedrijf zal verdwijnen uit de wielersport, maar Vaughters schetst een heel ander beeld.

EF Education First – een bedrijf gespecialiseerd in het aanbieden van taalcursussen- en reizen – is zwaar getroffen door de coronacrisis. Het bedrijf moest eerder al veel werknemers ontslaan. “Als gevolg daarvan moeten we kostenbesparende maatregelen nemen”, zo liet Vaughters eerder weten.

EF Pro Cycling onderhandelde midden april met medewerkers en coureurs van de ploeg over salarisvermindering. “We overleggen met ze op individuele basis”, aldus Vaughters. “We hebben hun handtekening en bereidheid nodig om dit te laten werken.” Een zoektocht naar een nieuwe hoofdsponsor is echter niet nodig.

Op zoek naar extra sponsoren

Vaughters reageert fel op het ‘nieuws’ dat EF Education First zich zou terugtrekken als geldschieter. “Lieve journalisten. Het is misschien goed om voor het publiceren van bullshit met mensen te praten die dichtbij de ploeg staan. Gaat EF Education First het wielrennen verlaten? Nee. Zijn we geïnteresseerd in extra sponsoren om uit deze ellende te komen? Ja.”

De oud-renner van onder meer US Postal benadrukt dat het niet eenvoudig is om als wielerploeg te overleven. “Het is voor veel mensen een moeilijke situatie. We moeten enkele flinke bezuinigingen doorvoeren. En we zoeken dus ook naar nieuwe geldschieters voor de toekomst. Maar EF zal het wielrennen niet verlaten”, klinkt het stellig.

Dear journalists, maybe follow the lead of people who respect your profession, like @stephenfarrand +actually follow up with people intimate with situation before publishing BS. Is EF leaving cycling? No. Would we love some additional sponsors to get out of this Covid mess? YES. https://t.co/l0Zb6xSDWJ — Jonathan Vaughters (@Vaughters) May 28, 2020

Less snarky follow up: Things are pretty rough in pro cycling right now. I think things are pretty rough for a lot of people, unless you own a toilet paper factory. We’ve had to make hard cuts. And we are looking for new sponsors to help out in the future. But EF isn’t leaving. — Jonathan Vaughters (@Vaughters) May 28, 2020