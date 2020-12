EF Pro Cycling haalt ervaren Fransman Julien El Fares (35) binnen

Julien El Fares koerst in 2021 weer op het allerhoogste niveau. De 35-jarige Fransman heeft namelijk een contract getekend bij EF Pro Cycling. El Fares, in het verleden ook actief voor Cofidis, kwam sinds 2014 uit voor Nippo-Delko One Provence.

El Fares is niet de eerste renner die Nippo-Delko One Provence verlaat voor een avontuur bij EF Pro Cycling. Ook de Japanners Fumiyuki Beppu en Hideto Nakane koersen volgend jaar voor de formatie van manager Jonathan Vaughters. “EF Pro Cycling is een geweldige ploeg met een goede mentaliteit”, reageert El Fares na het zetten van zijn handtekening.

“Het is geweldig dat ik nu deel mag uitmaken van de EF-familie”, aldus de Fransman, die zich als een soort mentor zal ontfermen over zijn jongere ploeggenoten. “Ik kijk ernaar uit om mijn ervaring in te zetten in Europese wedstrijden, de jonge renners wegwijs te maken en ik wil mijn steentje bijdragen aan het succes. Ik wil zo goed mogelijk presteren in 2021.”

Hoogtepunten

El Fares begon zijn profcarrière in 2008 bij Cofidis en reed vervolgens vier seizoenen voor de ploeg in het kenmerkende rode tenue. Hij won onder meer een etappe in Tirreno-Adriatico, greep een keer de eindzege in de Ronde van Wallonië en was ook succesvol in de Ronde van de Middellandse-Zee. El Fares reed ook drie keer de Tour de France.

De waarschijnlijke komst van het Japanse bedrijf Nippo als sponsor bij EF ligt wellicht ten grondslag aan de transfer van El Fares. De ploeg moet de nieuwe sponsor officieel nog bekendmaken. Het Japanse bouwbedrijf Nippo ondersteunt momenteel nog Nippo-Delko One Provence, de ex-werkgever van El Fares, Beppu en Nakane.