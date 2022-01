Julien El Fares (36) houdt wielercarrière voor bekeken

Julien El Fares hangt na een wielercarrière van bijna vijftien jaar zijn fiets aan de haak. De Fransman, die in het verleden uitkwam voor Cofidis, Sojasun en Delko Marseille, was vorig jaar nog te zien in het tenue van WorldTour-formatie EF Education-Nippo.

El Fares heeft er vrede mee dat hij moet stoppen op zijn 36ste, zo laat hij weten aan de Franse krant La Provence. “Ik ben er rustig onder. Ik denk dat dit het ideale moment is om te stoppen. Ik kan terugkijken op een lange en rijke carrière. Ik heb in vijftien jaar ontzettend veel geleerd. Natuurlijk was het soms moeilijk, maar het heeft me wel gevormd tot de man die ik nu ben.”

Succes in Tirreno-Adriatico

De Franse renner begon zijn profcarrière in 2008 bij Cofidis en reed vervolgens vier seizoenen voor de ploeg in het kenmerkende rode tenue. Hij won onder meer een etappe in Tirreno-Adriatico, veroverde een keer de eindzege in de Ronde van Wallonië en was ook succesvol in de Ronde van de Middellandse-Zee. El Fares reed in zijn Cofidis-periode ook drie keer de Tour de France.

El Fares reed vervolgens kortstondig in dienst van Team Type 1 en Sojasun en ging vervolgens een lang en gelukkig huwelijk aan met Delko Marseille Provence. In de winter van 2020 wisselde hij nog een laatste keer van ploeg en ging hij koersen voor EF Education-Nippo. Bij de Amerikaanse formatie was hij een mentor voor de jongere renners. Zelf werd hij in zijn afscheidsjaar nog negende in de GP La Marseillaise en negentiende in de Tro-Bro Léon.