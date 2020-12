EF Pro Cycling haalt ervaren Beppu terug naar WorldTour

EF Pro Cycling heeft Fumiyuki Beppu aangetrokken. De 37-jarige Japanner komt over van Nippo-Delko One Provence en tekent voor één seizoen bij de Amerikaanse ploeg. Door zijn transfer keert Beppu na een jaar op lager niveau terug in de WorldTour.

Eerder nam EF Pro Cycling ook al Hideto Nakane over van Nippo-Delko One Provence. De waarschijnlijke komst van het Japanse bedrijf Nippo als sponsor bij EF ligt ten grondslag aan de transfers van de Japanse coureurs. De ploeg moet de nieuwe sponsor officieel nog bekendmaken.

“Ik kijk uit naar deze kans om in 2021 mijn bijdrage te leveren aan EF Pro Cycling”, zegt Beppu in het persbericht. “Mijn indruk van de ploeg is dat het een heel professioneel en uniek team is. Het heeft altijd prachtige tenues en fietsen. De ploeg doet het geweldig in de klassiekers en de grote rondes, en het teamwork is altijd goed.”

Beppu is oud-renner van Trek-Segafredo (2014-2019), Orica GreenEDGE (2012-2013), RadioShack (2010-2011), Skil-Shimano (2008-2009) en Discovery Channel (2005-2007). “Ik ben heel erg gemotiveerd, wat waarschijnlijk mijn grootste troef is als renner”, vertelt hij. “Mijn ervaring in verschillende koersen, zoals grote rondes en monumenten, is ook een kracht die mij in staat stelt om zo succesvol te zijn tot nu toe.”