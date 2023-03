Eerste tik is voor Jonas Vingegaard: “Maar ik geef nog niet op”

Jonas Vingegaard keek voor de start van de vijfde etappe van Parijs-Nice nog even terug op de eerste klimconfrontatie met Tadej Pogačar. Die laatste was woensdag duidelijk de sterkste op de slotklim naar La Loge des Gardes. “Het was indrukwekkend wat hij deed, maar ik geef het nog niet op.”

Op de slotklim gooide Vingegaard de knuppel in het hoenderhok, maar de kopman van Jumbo-Visma had geen antwoord op een daaropvolgende demarrage van Pogačar op twee kilometer van de top. Vingegaard moest duidelijk passen en verloor uiteindelijk nog driekwart minuut op de ontketende Sloveen.

“Tadej was gewoon sterker. Hij verdiende het om te winnen”, waren dan ook de eerste woorden van Vingegaard bij de start van de vijfde etappe naar Saint-Paul-Trois-Châteaux. “Het was indrukwekkend wat hij deed. Om eerlijk te zijn: hij was gewoon beter. Ik had het misschien iets anders kunnen aanpakken, maar hij reed me er alsnog af. Tadej was sterker.”

Pogačar won met andere woorden de eerste slag, maar Vingegaard maakt zich allerminst zorgen. “Natuurlijk wilde ik voor de zege gaan hier, dus ik ben wel een beetje ontgoocheld. Maar dit is niet de Tour de France en dit gaat ook niet de uitkomst van de Tour bepalen. Ik geef het zeker nog niet op. De weekendritten zijn zwaar en ik ga het zeker nog een keer proberen. Ik doe mijn best en dan zien we wel wat er mogelijk is.”

