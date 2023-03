Grischa Niermann: “Misschien had Jonas Vingegaard niet zelf moeten aanvallen”

Jumbo-Visma is haar goede uitgangspositie in Parijs-Nice, opgebouwd in de gewonnen ploegentijdrit, kwijt. In de eerste bergetappe greep Tadej Pogačar de macht en wist hij zijn rivaal Jonas Vingegaard op 43 seconden te rijden. “Dit was niet onze beste dag”, concludeert ploegleider Grischa Niermann in gesprek met ITV Sport.

Op de slotklim van zeven kilometer was het Vingegaard die de eerste demarrage plaatste, maar een volgende aanval van Pogačar kon hij zelf niet volgen. “Jonas voelde zich heel goed, maar hij ging over zijn limiet. Dat kost hem veel tijd. Dat had hij niet moeten doen, maar dat is wielrennen”, aldus Niermann.

Vingegaard kwam nog heel dicht bij Pogačar, maar vond de aansluiting net niet. In de laatste twee kilometer reed de Sloveen vervolgens 43 seconden weg en werd Vingegaard nog ingehaald door Gino Mäder, Aurélien Paret-Peintre en Kévin Vauquelin. “Hij is teleurgesteld, want hij ging voor meer”, vertelt Niermann over de reactie van de kopman na de streep.

‘Pogačar in voorjaarsvorm is ongelooflijk goed’

“Misschien had hij niet zelf moeten aanvallen, want dat komt hem duur te staan. Maar that’s life. Hij voelde zich goed en wilde het proberen, maar uiteindelijk is dat niet gelukt”, zegt de ploegleider, die in de voorbereiding op de slotklim niets merkte. “Tot daar ging alles goed. Op de laatste klim was het aan Jonas zelf, dat wisten we. Aan de voet zat hij niet in de problemen.”

In het algemeen klassement leidt Pogačar nu, mede door opnieuw veel bonificatieseconden, met 44 seconden voorsprong op Vingegaard. Is de Sloveen te verslaan? “Dat gaan we zien. Zondag eindigt de wedstrijd pas, dus tot die tijd gaan we niet opgeven. Maar Pogačar in zijn voorjaarsvorm is ongelooflijk goed. Dat weten we al van de laatste jaren. Hij ziet er erg sterk uit.”

