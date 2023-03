Tadej Pogacar slaat dubbelslag in bergrit Parijs-Nice, Jonas Vingegaard krijgt flinke tik

Tadej Pogačar heeft in de eerste bergetappe van Parijs-Nice 2023 een dubbelslag geslagen. Op de slotklim naar La Loge des Gardes begon Jonas Vingegaard eraan, maar de Deen had geen antwoord op een daaropvolgende demarrage van Pogačar op twee kilometer van de top. De Sloveen rekende vervolgens af met David Gaudu. Vingegaard strandde uiteindelijk op 43 seconden op de zesde plaats.

Na de door Jumbo-Visma gewonnen ploegentijdrit stond op de vierde dag de eerste aankomst bergop gepland in Parijs-Nice. De eerste pakweg 100 kilometer waren vlak en daar stond de wind gunstig om voor stress te zorgen.

Toch ontstond er eerst een kopgroep van zeven renners, waaronder bergtruidrager Jonas Gregaard van Uno-X. Hij kreeg ploeggenoot Anders Skaarseth, Larry Warbasse (AG2R Citroën), Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny), Maurice Ballerstedt (Alpecin-Deceuninck), Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty) en Hugo Houle (Israel-Premier Tech) mee. Zij pakten ongeveer vijf minuten voorsprong.

Waaiers

Met nog ruim 100 kilometer te gaan was er plots beweging in het peloton. UAE Emirates probeerde waaiers te trekken en dat lukte ook, maar die actie was slechts van korte duur. De volgende poging van Groupama-FDJ had meer succes, want twaalf renners reden weg. Tadej Pogačar was attent, net als gele trui Magnus Cort en vier renners van Jumbo-Visma.

Ook die situatie werd rechtgezet, tot geluk van Trek-Segafredo-kopmannen Mads Pedersen en Mattias Skjelmose die tot twee keer toe de slag hadden gemist. In het peloton maakten zij zich op voor een lastige finale, met in de laatste dertig kilometer de Côte de Cheval Rigon (5,7 km aan 3,9%) en de Col du Beaulouis (8,9 km aan 3,1%). Daarna volgde nog de slotklim naar La Loge des Gardes (6,7 km aan 7,1%).

Pogačar pakt weer bonificaties

Eenkhoorn reed nog even weg van zijn vluchtmakkers in een afdaling, maar liet zich nog voor de Cheval Rigon weer terugzakken in de kopgroep. In het peloton werd ondertussen het tempo bepaald door INEOS Grenadiers en UAE Emirates, die zo hard reden dat er breuken ontstonden. Een uitgedund peloton begon daardoor aan de laatste 20 kilometer.

Op de Col du Beaulouis lagen geen bergpunten te rapen, maar 6, 4 en 2 bonificaties. Skaarseth leek als enige vluchter het peloton voor te blijven, maar een sprintende Matthews wist met een jump nog net de 6 seconden te pakken. Skaarseth pakte er 4 en Tadej Pogačar snoepte 2 seconden mee. Een grote favorietengroep zette daarna vaart richting de slotklim naar La Loge des Gardes.

Daar nam INEOS Grenadiers de kop, maar was de eerste aanval van Clément Champoussin. Hij werd ingerekend door het hoge tempo van UAE-helper Felix Großschartner, die de favorietengroep uitdunde en onder meer gele trui Cort, Neilson Powless en Maximilian Schachmann loste.

Jonas Vingegaard opent, Tadej Pogačar countert

De eerste echte aanval van de favorieten volgde op 4,3 kilometer van de meet: Jonas Vingegaard knalde weg met Pogačar in zijn zog. De Sloveen nam echter niet over van zijn Deense rivaal, waardoor de concurrentie kon terugkeren. David Gaudu profiteerde daarvan en reed direct 15 seconden weg. De rest keek naar elkaar, waardoor Gaudu kon uitlopen.

Op 2,5 kilometer van de top koos Pogačar zijn moment. De kopman van UAE Emirates schoot weg en pakte meteen een gaatje op Vingegaard, die alle moeite moest doen om dat verschil te dichten. Met een sterke sprint leek de Jumbo-Visma-kopman aan te sluiten bij Pogačar, maar de Sloveen plaatste een tussenversnelling. Een ‘fatale’ voor Vingegaard, die stilviel.

Dubbelslag Pogačar met overmacht

In de laatste twee kilometer sloot Pogačar aan bij Gaudu, waarna de twee samen richting de top reden. In de sprint om de ritzege was de tweevoudig Tourwinnaar de beste, voor Gaudu. Vingegaard was geslagen en moest in de slotkilometer de schade zien te beperken. Hij werd echter voorbijgereden door Gino Mäder en in extremis ook nog door Aurélien Paret-Peintre en Kévin Vauquelin.

Pogačar neemt door zijn ritzege ook de leiderstrui over van Cort. Hij heeft nu 10 seconden voorsprong op Gaudu en 44 seconden op Vingegaard. Daarachter is Simon Yates vierde op 56 seconden. De rest volgt al op meer dan een minuut.