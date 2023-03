Eerste beelden Tour de France-serie van Netflix naar buiten gebracht

De eerste beelden van de nieuwe documentaireserie die Netflix gaat uitbrengen over de Tour de France 2022 zijn naar buiten gekomen. Op het Mobile World Congress is een video van ruim twee minuten getoond met spectaculaire beelden, voor en achter de schermen, uit de Tour.

Niet lang geleden kwam via Netflix al een titel naar buiten van de docuserie, namelijk Tour de France: Unchained. Letterlijk vertaald ‘Ontketend’ maar ook een subtiele verwijzing naar de fietsketting. Aan het einde van de getoonde video is ook de titel Tour de France: Au cœur du peloton (In het hart van het peloton) te zien. Welke van de twee de officiële titel wordt, is nog niet bekend.

De Netflix-serie over de door Jonas Vingegaard gewonnen Tour bestaat uit acht afleveringen, die waarschijnlijk in juni 2023 te zien gaan zijn op de streamingsdienst. De vorm zal lijken op die van de succesvolle documentaireserie Formula 1: Drive to Survive, eveneens van Netflix. Dat wil op eenzelfde manier het wielrennen in beeld brengen en zo sportliefhebbers een kijkje achter de schermen geven. Niet lang geleden volgden ook al soortgelijke series over de tennis- en de golfwereld.

De serie is gemaakt in samenwerking met France Télévisions. In totaal hadden acht profploegen zich verbonden hebben aan het project: AG2R Citroën, Alpecin-Deceuninck, BORA-hansgrohe, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ, INEOS Grenadiers, Jumbo-Visma en het toenmalige Quick-Step Alpha Vinyl.

Lees meer: ASO kondigt Netflix-serie over Tour de France aan, Jumbo-Visma en Alpecin-Fenix doen mee

The Tour de France Netflix documentary is here! Well, a trailer of the series is, at least. Check out a clip of the action here (📹 Mobile World Congress) pic.twitter.com/dFXuVchl3p — Cyclingnews (@Cyclingnewsfeed) March 1, 2023

Lees meer: Jumbo-Visma onthult in documentaire All-in geheim achter succesformule van 2022