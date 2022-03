ASO kondigt Netflix-serie over Tour de France aan, Jumbo-Visma en Alpecin-Fenix doen mee

Het hing al even in de lucht, maar nu is het officieel: Netflix gaat een documentaireserie over de Tour de France produceren. Dat meldt de organisatie van de Ronde van Frankrijk op haar sociale media. Zeven WorldTeams en Alpecin-Fenix hebben hun deelname bevestigd.

De serie zal acht afleveringen krijgen, die in het eerste deel van 2023 uitgezonden worden. De vorm zal lijken op die van de succesvolle documentaireserie Formula 1: Drive to Survive, eveneens van Netflix. De Amerikaanse streamingsdienst wil op eenzelfde manier de wielerwereld in beeld brengen en zo sportliefhebbers een uniek kijkje achter de schermen geven, van in dit geval de komende Ronde van Frankrijk.

Het schieten van de beelden is begonnen in maart en zal duren tot en met juli, de maand van de Ronde van Frankrijk. Netflix doet dit in samenwerking met France Télévisions. In totaal zijn er zeven WorldTeams en een ProTeam die zich verbonden hebben aan het project: AG2R Citroën, Alpecin-Fenix, BORA-hansgrohe, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ, INEOS Grenadiers, Jumbo-Visma en Quick-Step Alpha Vinyl.