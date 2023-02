Jumbo-Visma onthult in documentaire All-in geheim achter succesformule van 2022

Jumbo-Visma is een jaar lang gevolgd door camera’s voor een zesdelige documentaireserie genaamd All-in: Team Jumbo-Visma. Het unieke aspect van deze serie, die vanaf woensdag 1 maart te zien is op streamingdienst Amazone Prime, is dat het de kijker een kijkje geeft achter de schermen van de beste wielerploeg van 2022, waardoor er niets geheim blijft.

De serie begint bij het trainingskamp eind 2021, waar sportief directeur Merijn Zeeman met de renners de basis legt om tweevoudig Tour de France-winnaar Tadej Pogačar van de troon te stoten. Via meerdere wedstrijden en hoogtestages zien we hoe Jumbo-Visma hun grootste ambitie waarmaakt: de Tour de France winnen.

Niets blijft verborgen voor de camera’s, van discussies in de ploegbus tot twijfels van de renners op de hotelkamer. De kijker wordt ondergedompeld in het leven van de kopmannen Wout van Aert, Jonas Vingegaard en Primož Roglič. Ook Tom Dumoulin komt uitgebreid aan bod. De Limburger, die later in het seizoen zou stoppen, speelt een hoofdrol als hij in tranen uit de Giro d’Italia stapt.

De andere grote verhaallijn gaat natuurlijk over de Tourzege van Jonas Vingegaard en de weg daar naartoe. Voor het eerst in 25 jaar nam een ploeg zowel de gele als de groene trui mee naar huis in de Ronde van Frankrijk en bovendien won Jumbo-Visma zes etappes en de bolletjestrui.

De documentaireserie All-in is geproduceerd door Southfields Stories en vanaf 1 maart te zien via de streamingsdienst Amazon Prima. Later dit jaar speelt Jumbo-Visma ook een grote rol in de Netflix-serie over de Tour de France 2022.

Bekijk hier de trailer van All-in: Team Jumbo-Visma: