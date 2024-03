Raymond Kerckhoffs • zaterdag 16 maart 2024 om 19:13 zaterdag 16 maart 2024 om 19:13

Eerlijkheid tussen Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen goud waard in Milaan-San Remo

Analyse Als titelverdediger met rugnummer 1 en met de regenboogstrepen als wereldkampioen voelde Mathieu van der Poel zich niet té groot om zijn eigen kansen in volle finale op te offeren voor zijn ploegmaat Jasper Philipsen. In de afdaling van de Poggio lag er voor ‘MVDP’ een grote kans om op herhaling te gaan in Milaan-San Remo. Eerlijkheid staat echter voor Van der Poel hoog in het vaandel. Zijn benen voelden niet meer fris, terwijl Philipsen in de achtervolging via de communicatie juist aangaf zich super te voelen. En zo geschiedde…

Wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen. Het is een bekende uitspraak die Van der Poel goed in zijn oren heeft geknoopt. Aan het treinstation van San Remo, waar de teambussen ieder jaar staan geparkeerd, gaf Van der Poel het oprecht toe: “Natuurlijk is zelf winnen het mooist.” Soms moet je als een groot kampioen verder naar de toekomst kijken. Voor Van der Poel ligt het hoogtepunt van het voorjaar pas de komende weken. Milaan-San Remo is pas zijn eerste wedstrijd van deze jaargang. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn straks zijn grote doelen van het voorjaar en in die keienkoersen kan hij na een middagje aan de bloemenrivièra op de volledige steun van Philipsen rekenen.

Underdogpositie

Hou echter ook rekening met ‘MVDP’ in Luik-Bastenaken-Luik. Hij probeert een beetje de underdogpositie voor deze Ardennenklassieker in te nemen, maar sinds zijn zesde plek in de corona-editie in 2020 heeft hij dit monument ook in zijn vizier. Het is tevens een monument dat zijn vader Adrie in 1988 wist te winnen. Het is voor zoonlief zeker een ambitie om dit te evenaren. Milaan-San Remo heeft hij vorig jaar al afgestreept, al was hij na de finish zo eerlijk om te zeggen dat hij er graag een tweede streepje achter had gezet. “Al is twee keer op rij met de ploeg winnen ook heel bijzonder”, aldus Mathieu.

Milaan-San Remo heeft de naam de saaiste klassieker van het jaar te zijn. Een lange loper van 279 kilometer waarna de finale ontploft op de roemruchte Poggio. De ontknoping was wederom een om van te likkebaarden met ontelbaar tactische veranderingen, waarbij een moment van vertwijfeling het verschil maakt tussen winnen en verliezen. En dan moet je, terwijl je zes uur op de fiets zit en het lactaat uit je oren spuit, juist helder kunnen nadenken.

Als je hoort dat het de snelste Primavera ooit was, dan verwacht je in eerste instantie dat het een zware wedstrijd is geweest. Toch spraken de hoofdrolspelers over een relatief eenvoudige editie. “Een té makkelijke editie voor de klimmers, want dit was een van de makkelijkste koersen ooit”, concludeerde Tadej Pogacar na de finish. “Niet super zwaar”, aldus Van der Poel.

Snelheidsrecord

Dat kwam vooral omdat UAE Emirates er niet in slaagde om georganiseerd het tempo hoog te houden op de Cipressa. Marc Hirschi was de schakel die zijn rol niet waar kon maken binnen het Emiraten-team, waardoor Isaac Del Toro en Tim Wellens op de voorlaatste klim té vroeg hun werk moesten doen. Juist op de plek waar door moest worden getrokken om de koers loodzwaar te maken voor Pogacar, viel het tempo stil.

Toch werd er 9:28 minuten van de voet tot de top geklokt. Dat komt niet in de buurt van het record uit 1996 van 9:19 minuten, maar is wel weer een stuk sneller dan de 9:50 minuten van vorig jaar. Coach José Antonio ‘Matxin’ Fernández van UAE Emirates had van te voren nog benadrukt dat de sleutel van Milaan-San Remo voor Pogacar is dat de Cipressa in minder dan negen minuten te beklimmen. Hier verloor hij volgens zijn team dus al de Primavera.

Op de Poggio sneuvelde het snelheidsrecord van Van der Poel uit 2023 (5m40s) wel. Ditmaal had Pogacar slechts 5m39s nodig. Het zegt veel over de twee beste klassiekerspecialisten van deze generatie dat zij spreken over een niet al te lastige editie van Milaan-San Remo, terwijl er twee essentiële records uit de boeken werden gereden.

Kaart Philipsen

Zoals verwacht stemde Van der Poel zijn koers op de Poggio af op de demarrages van Pogacar. De eerste keer zat de wereldkampioen direct in het Sloveense wiel, terwijl hij zich de tweede keer vlak voor de top enigszins liet verrassen. Met een kleine voorsprong draaiden de twee favorieten de afdaling in, waarbij ‘MVDP’ niet overnam van de tweevoudig Tourwinnaar. Hierdoor gaf hij eigenlijk al aan dat hij de kaart van ploegmaat Philipsen speelde, terwijl er op dat moment zeker grote kansen voor hemzelf waren.

Net bij het opdraaien van de kustweg volgde een hergroepering. Dat Van der Poel in de vlakke laatste kilometers richting de Via Roma vol in de achtervolging op Matej Mohoric ging, was volkomen te begrijpen. Op dat moment was de snelle Philipsen dé te kloppen man van de twaalf renners aan het front. En dat maakte de Belgische Limburger van Alpecin-Deceuninck dan ook waar.

De zege is ook een beetje het gelijk van de broers Christoph en Philip Roodhooft. In de aanloop was er enige discussie over het programma van Philipsen. Na de Tirreno-Adriatico vloog hij terug naar België om woensdag nog Danilith Nokere Koerse te rijden. Enigszins met tegenzin. In een interview met Het Nieuwsblad gaf Philipsen aan: “Mijn eerste idee was dat dit raar was. De ploeg zag het anders. Kijk, ik kan wel alleen naar mezelf kijken en mijn eigen lijnen uittekenen, maar uiteindelijk heeft een wielerploeg ook een management en sponsors die hun visie hebben. Ik begrijp dat het daarin geven en nemen is. Ik geef mijn mening, maar respecteer dat de finale beslissing bij de ploeg ligt.”

De Roodhoofts weten een goede mix tussen oude wijsheden en het moderne wielrennen te vinden. Momenteel vinden velen dat trainen beter is dan wedstrijden ter voorbereiding op een grote afspraak rijden. Ik geloof in deze theorie richting de rittenkoersen, maar blijf erbij dat wedstrijdhardheid richting de klassiekers nog altijd een voordeel geeft.

Die koershardheid heeft Van der Poel na maanden keihard trainen in het prachtige gebied rondom Calpe nu met de 288 kilometers van Milaan-San Remo ook in de benen. Zijn voorjaar gaat nu echt beginnen…