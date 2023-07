Voor Mathieu van der Poel zal het een zeer emotionele dag worden in de Tour de France. De rit gaat namelijk van start in Saint-Léonard-de-Noblat, waar de Franse wielerheld en zijn grootvader Raymond Poulidor vrijwel heel zijn leven heeft gewoond. Voor de start liepen de emoties al hoog op bij Van der Poel.

De organisatie van de Tour de France bracht zondag op een gedenkwaardige manier een eerbetoon aan de in 2019 overleden Raymond Poulidor, een van de grootste Franse wielerhelden. Kleinzoon Mathieu van der Poel werd voor de start het podium opgeroepen en kreeg een speciale fiets van zijn grootvader cadeau.

Dit zorgde voor zichtbare emoties bij de renner van Alpecin-Deceuninck. Van der Poel probeerde het aanwezige publiek nog toe te spreken, maar had het zichtbaar moeilijk tijdens het indrukwekkende eerbetoon en barstte in snikken uit.

Een emotioneel moment: Van der Poel houdt het niet droog tijdens eerbetoon aan ‘Poupou’ 🥹 #TDF2023 pic.twitter.com/ssnzn5Q2i3 — WielerFlits.nl (@WielerFlits) July 9, 2023

“Het is heel speciaal en emotioneel. Het is van de begrafenis van mijn opa geleden dat ik hier ben geweest. Ik heb deze ochtend mijn oma bezocht, dat was lang geleden. Dat was allemaal heel mooi. Ik ken alle wegen hier goed, want ik kwam hier als kind heel vaak. Ik weet niet of ik alles vandaag van mij af zal kunnen zetten. We zien wel hoe ik de dag doorkom”, liet de emotionele Van der Poel nog weten.

foto: Cor Vos