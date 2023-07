Mathieu van der Poel hoopt Raymond Poulidor te eren in zijn thuisregio: “Vergelijking met mijn opa altijd mooi”

Zaterdag en zondag arriveert de Tour de France 2023 in de regio Nouvelle-Aquitaine. Of beter gezegd: op de heilige grond van wijlen Raymond Poulidor. Tourorganisatie ASO brengt dit jaar namelijk een ode aan ‘De Eeuwige Tweede’. En dat betekent ook dat het Franse publiek reikhalzend uitkijkt naar de prestaties van zijn kleinzoon, Mathieu van der Poel. De twee hadden een speciale band. “Het geel pakken in 2021 was het mooiste dat ik kon doen”, vertelt MVDP. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Saint-Léonard-de-Noblat. Het Franse dorpje telt nog geen vijfduizend inwoners en ligt net ten westen van de grotere stad Limoges. Wie niet beter weet, zou via de landkaart nietsvermoedend aan het plekje voorbij rijden. Maar wie er wél doorheen besluit te rijden, ontdekt een heel andere kant van Saint-Léonard-de-Noblat. Het is namelijk het Village Poulidor.

De publiekslieveling van de Fransen woonde er quasi zijn hele leven en ligt er – na zijn overlijden in oktober 2019 – ook begraven. Poulidor is onlosmakelijk verbonden aan Saint-Léonard-de-Noblat en dat is terug te zien in het straatbeeld. Dochter Corinne deelt een prachtige muurtekening via Instagram.

Dat Poulidor zo geliefd is onder het publiek, komt omdat hij vaak de uitdager is van de topfavoriet. In de eerste jaren van zijn jaren is dat Jacques Anquetil, in de laatste seizoenen Eddy Merckx. Beiden wonnen vijf keer de Tour. Poulidor wordt op zijn beurt vijf keer derde en drie keer tweede. Opvallend: de Fransman draagt in al zijn veertien deelnames geen enkele dag de gele leiderstrui.

Als bijnaam krijgt hij ‘De Eeuwige Tweede’. Maar eigenlijk is dat onterecht. Poulidor wint immers zeven Tourritten, pakt de eindzege in de Vuelta a España, zegeviert twee keer in zowel Parijs-Nice als het Critérium du Dauphiné en wint ook Milaan-San Remo en de Waalse Pijl.

Als we terugkijken in de geschiedenis, is er één moment waar historici het over eens zijn: áls Poulidor ooit de Tour had kunnen winnen, is dat in 1964. Samen met Anquetil vecht hij een verbeten duel uit. Strijddecor: Puy de Dôme. Laatstgenoemde is aan het einde van zijn Latijn, maar volgens de overlevering krijgt Poulidor dat te laat door. PouPou valt daardoor ‘te laat’ aan.

Hoewel hij Anquetil pijn doet, komt Poulidor veertien tellen te kort voor het geel. In de afsluitende tijdrit hervindt Anquetil zijn krachten. Monsieur Chrono wint en pakt ook het eindklassement met een voorsprong van 55 tellen op Poulidor. Ondanks alles is die laatste een van de beste Franse renners ooit.

Genieten van Puy de Dôme

Wie aan Poulidor denkt, denkt ook meteen aan diens kleinzonen David en Mathieu van der Poel. Die laatste is er deze Tour de France ook bij. Toeval of niet, net als opa Raymond is Mathieu ook zeer geliefd bij de Fransen. Opvallend toch, want juichen voor een buitenlander is voor het chauvinistische thuispubliek niet altijd een sinecure.

“De start in Saint-Léonard-de-Noblat gaat speciaal zijn”, vertelt MVDP aan Le Populaire. “Ik ken die plek uiteraard goed. Toen ik jong was hebben we mijn grootouders daar altijd bezocht. De vergelijking met mijn opa vind ik altijd mooi. Ik zie dat als een compliment.” Het is nostalgisch dat die negende Tourrit uitgerekend eindigt op Puy de Dôme.

Oma Poulidor zal zaterdag en zondag thuis uitkijken naar haar kleinzoon. “Zelf ga ik proberen zo veel mogelijk te genieten”, kijkt Van der Poel vooruit. “De beruchte historie van de Puy de Dôme maakt het bijzonder om daar te finishen. Je hebt het historische duel dat mijn opa uitvocht met Anquetil in 1964 (ook kreeg Eddy Merckx er in 1975 ook de genadeklap, red.) en we kunnen die klim ook zelden tot nooit op rijden. Alleen al daarom zal het een leuke belevenis zijn. Vanwege de start in Saint-Léonard-de-Noblat kijk ik enorm uit naar de start van die rit. Maar winnen op de Puy de Dôme is voor mij niet realistisch.” Poulidor won in 1964 trouwens ook niet; Julio Jiménez wel.

Gezien de geschiedenis belooft de rit van zondag een speciale te zijn voor Mathieu van der Poel en diens familie. In 2021 eert zijn ploeg Alpecin-Deceuninck de familieband bovendien ook nog met een speciaal tenue, in de stijl van Poulidors vermaarde Mercier-ploeg.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door MVDP (@mathieuvanderpoel)

“Toen ik een dag later op Mûr-de-Bretagne won en het geel pakte, was dat een zeer emotioneel moment. Vooral omdat opa er niet meer was. Wat ik daar deed, was het mooiste dat ik kon doen. Ik was heel gelukkig die dag en ik moest meteen aan hem denken. Het is heel jammer dat hij daar niet meer bij ons kon zijn. Door dat speciale tenue lag was er ook veel druk, maar het werd een onvergetelijke dag!”

Winnen in Limoges?

Een ritzege op de Puy de Dôme lijkt Van der Poel te hoog gegrepen, maar de etappe van zaterdag die eindigt in het nabijgelegen Limoges past hem wel als een jas. Daar winnen en een dag later in Saint-Léonard-de-Noblat als vainquer de l’etappe op het startpodium verschijnen, zou ook heel bijzonder zijn.

“Het is niet zo dat ik nóg liever zou willen winnen dan normaal. Ik ben áltijd gretig om te winnen”, vertelde hij eerder aan WielerFlits. “Maar ook die rit gaat speciaal zijn. Als kleine jongen heb ik getraind op de wegen waar we zaterdag en zondag overheen rijden. Ik zou deze Tour graag een rit winnen, dat zou heel mooi zijn. We zijn met de ploeg aan een heel goede Tour bezig. Ik wil vooral in goeden doen Parijs halen.”

