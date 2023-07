Ter ere van ‘Poupou’: Mathieu van der Poel krijgt voor de start een bijzonder aandenken

Vandaag gaat de negende etappe van de Tour de France van start in Saint-Léonard-de-Noblat, een bijzondere plaats voor de familie-Van der Poel. Raymond Poulidor leefde namelijk quasi heel zijn leven in dit dorp. Bij de start krijgt zijn kleinzoon Mathieu van der Poel dan ook een bijzonder aandenken.

Van der Poel zal voor de start van de rit naar de Puy de Dôme een speciale fiets van zijn grootvader Raymond Poulidor, die in 2019 op 83-jarige leeftijd overleed, cadeau krijgen. Dit zal ongetwijfeld een emotioneel moment zijn voor de renner van Alpecin-Deceuninck, in een verder al zeer emotionele etappe voor de familie-Van der Poel.

Wijlen Raymond Poulidor leefde namelijk quasi heel zijn leven in startplaats Saint-Léonard-de-Noblat. Poulidor is onlosmakelijk verbonden met Saint-Léonard-de-Noblat en dat is terug te zien in het straatbeeld. De negende rit finisht bovendien op de Puy-de-Dôme, waar Poulidor in 1964 een legendarisch duel uitvocht met zijn landgenoot en grote rivaal Jacques Anquetil.

“De start in Saint-Léonard-de-Noblat gaat speciaal zijn”, vertelde MVDP eerder aan Le Populaire. “Ik ken die plek uiteraard goed. Toen ik jong was, hebben we mijn grootouders daar altijd bezocht. De vergelijking met mijn opa vind ik altijd mooi. Ik zie dat als een compliment. Zelf ga ik proberen zo veel mogelijk te genieten. Vanwege de start in Saint-Léonard-de-Noblat kijk ik enorm uit naar het begin van die rit.”

Ook Adrie van der Poel verwacht een dag vol emoties. “Vandaag gaat de Tour natuurlijk door het geboortedorp van Corinne (de dochter van Raymond Poulidor en de vrouw van Adrie van der Poel, red.), waar haar moeder nog woont en waar haar ouders altijd gewoond hebben. Voor mezelf heb ik daar ook wel wat herinneringen, want als ik daar was, was ik er altijd aan het fietsen. Hij kan het niet meer meemaken, maar ik denk wel dat hij heel trots was geweest.”

