Eduard-Michael Grosu tekent bij Drone Hopper, de opvolger van Androni

Androni Giocattoli-Sidermec, dat volgend seizoen door het leven gaat als Drone Hopper, heeft de komst van Eduard-Michael Grosu bevestigd. De Roemeense sprinter, die overkomt van Delko, werd eerder al gelinkt aan een overstap naar de Italiaanse ploeg van manager Gianni Savio.

“Eduard is een goede sprinter die al veel wedstrijden heeft gewonnen, waaronder de Ronde van Limburg in België. We verwelkomen hem met enthousiasme in de ploeg en we geloven erin dat hij een hoofdrol kan spelen vanaf het begin van het seizoen”, aldus Savio in een eerste reactie.

De 28-jarige Grosu zelf is erg blij met zijn nieuwe ploeg. “Androni Giocattoli is een ploeg die renners altijd geholpen heeft aan geweldige kansen en om resultaten te behalen”, zegt hij. “Al in mijn eerste jaren als prof zag ik de ploeg koersen om te winnen, en straks ik hoor ik erbij. Ik hoop dat ik het vertrouwen kan terugbetalen. Ik heb nog geen grote ronde gereden sinds 2016 en hoop dat ik die kans ga krijgen in 2022. Ik ben volwassen genoeg om dan uitslagen te behalen.”