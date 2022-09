Voortbestaan Drone Hopper-Androni Giocattoli in gevaar

Het is hoogst onzeker of Drone Hopper-Androni Giocattoli ook in 2023 actief is in het peloton. Ploegbaas Gianni Savio luidt de noodklok, omdat hoofdsponsor Drone Hopper niet voor de gewenste financiële garanties kan zorgen.

“Drone Hopper is een start-up en dat project is nog niet helemaal van de grond gekomen”, aldus Savio tegen La Gazzetta dello Sport. Het in Madrid gevestigde bedrijf, dat fabrikant is van drones die gebruikt worden bij branden, in de landbouw en voor logistieke oplossingen, tekende vorig jaar een contract tot eind 2025 bij het Italiaanse team.

Dat het project niet loopt zoals gewenst, heeft gevolgen voor de ploeg van Savio. “Er zijn vertragingen in de financiering. Wij willen graag doorgaan, maar om dit te doen hebben we garanties nodig. Op dit moment is het dus niet zeker of die er voor 2023 gaan zijn”, legt de excentrieke teambaas uit.

“De betalingen voor het restant van dit jaar zijn op orde. In 2022 zullen wij geen problemen meer hebben en daar moet ik in het bijzonder Pino Buda van Sidermec voor bedanken. Hij heeft ons nog nooit in de steek gelaten”, zegt Savio.

Wel heeft Savio aan zijn renners moeten vertellen dat zij mogen uitkijken naar een nieuwe ploeg, zodat zij verzekerd zijn van een toekomst bij een ander team.