EasyToys doet Bloeizone Fryslân Tour pleziertje met sponsorcontract

De naam van de Bloeizone Fryslân Tour (2.1) zal dit jaar de EasyToys Bloeizone Fryslân Tour heten. Erotische webshop EasyToys verbindt zich namelijk als hoofdsponsor aan de drie driedaagse rittenkoers voor vrouwen, die eerder door het leven ging als de Healthy Ageing Tour. De wedstrijd gaat donderdag van start in Surhuisterveen.

Het bedrijf uit Veendam is niet onbekend met sportsponsering. Zo sponsorde EasyToys in het verleden het Olympisch kwalificatietoernooi curling en prijkt de naam van de webshop momenteel ook op het shirt van voetbalclub FC Emmen. Nu zal EasyToys ook op de leiderstricot van de EasyToys Bloeizone Fryslân Tour staan. De nummer één van het klassement zal rijden in een roze trui, de huiskleur van de webshop. Op dag één zal deze omgehangen worden door seksuoloog Eveline Stallaart, die de winnares ook een EasyToys giftbox met seksspeeltjes zal overhandigen.

Met de verbintenis wil EasyToys zich ook inzetten voor maatschappelijke beweging achter de wielerwedstrijd. Het doel van de organisatie achter de EasyToys Bloeizone Fryslân Tour is om met behulp van topsport “een impuls te geven aan gezond leven in Noord-Nederland”. Daarbij hoort ook een gezond seksleven, valt te lezen in het persbericht dat de deur uit werd gestuurd over de samenwerking. “EasyToys wil via het hoofdsponsorschap met alle generaties in de noordelijke provincies het gesprek aangaan, en hen tips en tools geven om te komen tot een gezond seksleven.”

“Moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken”

Eric Idema, CEO van EDC Retail, het moederbedrijf van EasyToys, benadrukt dit doel ook: “Het is altijd een grote uitdaging om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Eenzaamheid of financiële problemen zijn onderwerpen waar mensen niet graag over praten, maar die wel slecht zijn voor de gezondheid. Dat geldt ook voor problemen in de relatie. Met deze hoofdsponsoring en de daaruit voortvloeiende samenwerking gaan wij de uitdaging aan om de inwoners van Noord-Nederland op te zoeken en zo te helpen aan een gezonde gemeenschap.”

De EasyToys Bloeizone Fryslân Tour kent dit jaar een internationaal deelnemersveld. Onder andere Trek-Segafredo (met Ellen van Dijk), Jumbo-Visma en LIV Racing staan aan het vertrek van de wedstrijd, die 3 maart begint met een individuele tijdrit van en naar Surhuisterveen. Daags nadien rijden de rensters van Eastermar naar Bakkeveen. Op 5 maart is de laatste etappe, die start en finisht in Drachten.