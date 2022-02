Europees kampioene Ellen van Dijk: “Klassiekers zijn mijn grote doel”

Ellen van Dijk zet in 2022 vol in op de klassiekers. De Europese kampioene op de weg en wereldkampioene tijdrijden, die vandaag haar 35ste verjaardag viert, steekt die ambities niet onder stoelen of banken. “De Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix zijn koersen waar ik van houd”, vertelt ze.

“De klassiekers zijn echt mijn favoriet. Dat zijn ook echt de grote doelen van mijn seizoen”, aldus Van Dijk, die het drietal Vlaanderen-Amstel-Roubaix opsomt. “Daar ligt mijn focus op in het eerste deel van het jaar. Ik wil dan in topvorm zijn en in tenminste een van die koersen een goed resultaat behalen.”

Ook voor het tweede deel van het seizoen heeft de Woerdense van Trek-Segafredo al een plan uitgestippeld. “De Tour de France Femmes wordt heel spannend voor ons. Dat is een belangrijk doel voor ons als ploeg. Daarna kijk ik ook nog uit naar het EK en het WK wielrennen”, zegt ze. “Het is mooi dat die wedstrijden zich concentreren in verschillende fases van het seizoen.”

Strade Bianche of Bloeizone Elfsteden Fryslan

Wel twijfelt Van Dijk nog over haar seizoensstart. “Ik moet nog beslissen tussen Strade Bianche (5 maart), een wedstrijd waar ik van houd, en Bloeizone Elfsteden Fryslan (3-5 maart). In die laatste rittenkoers zit een tijdrit en die rijd ik ook heel graag. Er zijn niet heel veel tijdritten dit jaar. Je moet er echt naar zoeken”, vertelt de wereldkampioene tegen de klok. “Dat is wel heel jammer.”

“De laatste keer dat ik wereldkampioene tijdrijden werd, heb ik niet kunnen genieten van de regenboogtrui. Ik voelde veel druk en dacht dat ik altijd moest winnen. Maar nu wil ik gewoon zoveel mogelijk genieten van die trui”, legt Van Dijk uit.