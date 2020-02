E3 BinckBank Classic doet wildcards én affiche uit de doeken maandag 24 februari 2020 om 13:13

Zes teams ontvangen een wildcard voor de komende E3 BinckBank Classic. Vergeleken bij vorig jaar zijn Alpecin-Fenix en B&B Hotels-Vital Concept de nieuwkomers op de startlijst. Ook is de spraakmakende reclameposter vandaag onthuld.

Elk jaar weer is het een verrassing met welke reclame-affiche de E3 BinckBank Classic op de proppen komt. Vorig jaar nog koos de organisatie voor een poster, waarop twee poserende vrouwen met bodypaint een kikker vormden. De UCI vond dat de organisatie daarmee over de schreef ging en floot haar terug. ‘Door onvoorziene omstandigheden viel onze kikker van zijn troon’ en daarop werd een nieuw ontwerp getekend.

Ditmaal kiest de organisatie voor een wat veiliger ontwerp. ‘Kampioen zijn is plezant, zeker in Harelbeke’, staat er te lezen. Zes personen, verkleed als personages uit de populaire televisieserie F.C. De Kampioenen, illustreren het geheel: Eddy Planckaert, Peter Van Petegem, Patrick Lefevere, Johan Museeuw, Freddy Maertens en Greg Van Avermaet, die de afgelopen twee edities de nummer drie was.

De komende E3 BinckBank Classic staat gepland voor vrijdag 27 maart.

Kampioen zijn is plezant! Zeker in Harelbeke!#e3binckbankclassic pic.twitter.com/lAicLBS7qe — E3 BinckBank Classic (@E3BinckClassic) February 24, 2020

Deelnemende ploegen E3 BinckBank Classic 2020

WorldTour-teams

AG2R La Mondiale

Astana

Bahrain McLaren

BORA-hansgrohe

CCC

Cofidis

Deceuninck-Quick Step

EF Pro Cycling

Groupama-FDJ

Ineos

Jumbo-Visma

Israel Start-Up Nation

Lotto Soudal

Mitchelton-Scott

Movistar

NTT Pro Cycling

Sunweb

Trek-Segafredo

UAE Emirates

Wildcards

Alpecin-Fenix

Bingoal-Wallonie Bruxelles

B&B Hotels-Vital Concept

Circus-Wanty Gobert

Sport Vlaanderen-Baloise

Total Direct Energie