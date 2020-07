Harelbeke nog minstens vijf jaar start- en finishplaats E3 BinckBank Classic vrijdag 17 juli 2020 om 07:33

De E3 BinckBank Classic blijft nog minstens vijf jaar starten en aankomen in Harelbeke. De stad legt daarvoor 1,25 miljoen euro op tafel. “De koers is als dagevenement en publiekstrekker zeer belangrijk voor onze stad”, zo vertelt schepen van Sport Dominique Windels aan Het Nieuwsblad.

Het stadsbestuur en de organisatie van de E3 BinckBank Classic onderhandelden een jaar lang over het contract dat de wielerkoers in Harelbeke moet houden. Er waren namelijk kapers op de kust. Andere steden zien de klassieker ook graag aankomen of vertrekken. De E3 BinckBank Classic blijft echter bij zijn roots.

Windels: “Als voorwaarde stellen we dat Harelbeke in de naam én in alle communicatie blijft staan. Vermindert dat, dan zullen we ook onze financiële steun verminderen.” Ondanks de interesse van andere grote steden, blijft de E3 BinckBank Classic trouw aan Harelbeke. “We zijn hier geboren en trouw zijn zit in ons DNA”, zegt Marc Claerhout, de manager van de wedstrijd.

Andere naam

Een ding staat al vast voor volgend jaar: de koers verandert opnieuw van naam. “Onze partner BinckBank verandert straks van naam naar Saxo Bank. Wij veranderen dus opnieuw van naam”, aldus Claerhout. De eerstvolgende editie van de kasseiklassieker zal worden verreden op vrijdag 26 maart 2021. Zdeněk Štybar won de voorlopig laatste editie in 2019.