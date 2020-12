E3 BinckBank Classic wordt E3 Saxo Bank Classic

De E3 BinckBank Classic, een van de belangrijkste kasseiklassiekers in het voorjaar, zal verder gaan onder een nieuwe naam: E3 Saxo Bank Classic. Op vrijdag 26 maart 2021 krijgen de renners bovendien een vernieuwd parcours voorgeschoteld.

Twee jaar geleden werd duidelijk dat Saxo Bank, een beleggingsbank uit Denemarken, meer dan vierhonderd miljoen euro over had om BinckBank over te nemen, een jaar later werd de overname definitief afgerond. In 2019 werd ook duidelijk dat de merknaam BinckBank zou verdwijnen en dus kiest men nu voor de naam E3 Saxo Bank Classic.

In juli werd al bekend dat de wedstrijd nog minstens vijf jaar zal starten en aankomen in Harelbeke. De stad legt daarvoor 1,25 miljoen euro op tafel. De eerstvolgende editie van de kasseiklassieker zal dus worden verreden op vrijdag 26 maart 2021. Zdeněk Štybar won de voorlopig laatste editie in 2019, aangezien de koers dit jaar werd afgelast.

Vernieuwd parcours

De renners krijgen ook een vernieuwd parcours met zeventien hellingen voor de kiezen: Kattenberg, La Houppe, Kanarieberg, Oude Kruisberg, Knokteberg, Hotond, Kortekeer, Taaienberg, Berg Ter Stene, Boigneberg, Eikenberg, Stationberg, Kapelberg, Paterberg, Oude Kwaremont, Karnemelkbeekstraat en Tiegemberg. De Oude Kruisberg en de Eikenberg maken een comeback.