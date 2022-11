Dylan van Baarle: “Ook na Roubaix was Wout van Aert nog enthousiast”

Na zijn zege in Parijs-Roubaix kreeg Dylan van Baarle van de drie beste ploegen van de wereld – Jumbo-Visma, INEOS Grenadiers en UAE Emirates – een aanbieding voor de komende jaren. In een interview voor Helden Magazine, dat WielerFlits-verslaggever Raymond Kerckhoffs met hem had, gaat Van Baarle in op zijn keuze voor Jumbo-Visma.

“Natuurlijk is het tof als je ziet dat die ploegen om je handtekening vechten. Dat streelt zeker mijn ego. Daar doe je het ook voor”, geeft van Baarle aan.

Na vijf jaar Team Sky en INEOS Grenadiers ziet Van Baarle het als een uitdaging om voor een andere ploeg uit te komen. “Het was zo’n moment van: als ik nu bijteken, dan blijf ik waarschijnlijk mijn hele carrière bij hetzelfde team. Of probeer ik nog ergens anders te kijken wat zij nog uit me kunnen halen? Jumbo-Visma heeft de laatste jaren een traject ingezet waarin je duidelijk ziet dat het in een stijgende lijn zit. Ik denk dat we wel kunnen stellen dat dit momenteel de beste ploeg in het peloton is. Ik ben benieuwd of zij mij nog beter kunnen maken.”

Volgens Van Baarle geeft een nieuwe omgeving met andere inzichten vaak een impuls. “De werkwijze van INEOS Grenadiers ken ik inmiddels wel en daar komt voor mij al veel routine bij kijken. Bij Jumbo-Visma heerst bij mij nu een beetje het gevoel van ‘thuis komen’. Van zo’n goed gestructureerde topploeg uit eigen land wil je ook graag onderdeel uitmaken als je Nederlander bent. Ik heb natuurlijk al bij de opleidingsploeg van Rabobank gezeten en daar werkte ik destijds ook met trainer Mathieu Heijboer. Ik ben echt benieuwd wat hij de komende jaren nog uit mij kan halen.”

De kern van Jumbo-Visma voor de voorjaarsklassiekers vergelijkt Van Baarle met het QuickStep van vroeger. Van Baarle: “Met mannen als Wout van Aert, Christophe Laporte en Tiesj Benoot staat er een team dat een stempel op die wedstrijden kan drukken. Ik denk dat zo’n sterk collectief mijn kansen vergroot om een klassieker te winnen. Het is immers belangrijk dat je met meer jongens in de finale zit. Bij Jumbo heb je die garantie, want er zijn zeker vijf renners die diep in de finale mee kunnen.”

Is het geen nadeel dat je een plek in de schaduw van de absolute kopman Wout van Aert krijgt?

“Ik zie dat niet als een nadeel. Het belangrijkste is dat Wout niet alleen zit. Dat was het afgelopen voorjaar, buiten de E3 Prijs, wel het geval. De collectieve meerderheid hebben, wordt onze sleutel om die grote klassiekers te winnen. Mijn zwakte is mijn sprint, maar mijn kracht is dat ik weet hoe ik wedstrijden op een andere manier kan winnen. Na Roubaix heb ik met de ploegleiding van Jumbo nog eens gesproken over die rolverdeling. Wij weten dat Wout de kopman is en hij moet mijn komst ook zien zitten. Ook na Roubaix was hij nog altijd enthousiast over mijn komst. Dat geeft mij het vertrouwen dat we samen sterker zijn en dat we die kracht collectief kunnen uitspelen.”