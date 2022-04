UAE Emirates aast op Dylan van Baarle

Niet alleen Jumbo-Visma heeft de jacht op Dylan van Baarle geopend, ook UAE Emirates heeft een riante aanbieding aan de nummer twee van de recente Ronde van Vlaanderen gedaan. Binnen de Nederlandse ploeg vrezen ze dat ze niet op kunnen tegen het bod dat de ploeg van tweevoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar heeft gedaan. “We hopen dat het lukt, maar het zal niet makkelijk worden”, zegt een bron binnen Jumbo-Visma tegen WielerFlits.

Van Baarle is na dit seizoen einde contract bij INEOS Grenadiers. Aangezien het Britse keurkorps het laatste jaar rijkelijk in de klassieke kern aan het investeren is, zal het zeker proberen om de geboren Zuid-Hollander te behouden.

Vraag is echter welke rol Van Baarle zelf in de toekomst wil vervullen. Bij INEOS – Grenadiers en Jumbo-Visma komt hij in een sterke klassieke kern terecht, waarbij hij geregeld zijn eigen kansen moet opofferen voor andere kopmannen. Jumbo-Visma is immers nog altijd druk bezig om de klassieke groep rond Wout Van Aert te versterken.

Bij UAE Emirates willen ze een bredere kern voor het Vlaamse werk hebben. Pogacar heeft aangegeven dat hij volgend jaar wil terugkeren naar de Ronde van Vlaanderen om zich te revancheren voor de ontknoping van twee weken geleden. De Ronde van Vlaanderen is echter de enige kasseienkoers waar de Sloveen zich voorlopig op wil richten. Daardoor zou Van Baarle bij deze topploeg zeker zijn van het kopmanschap in alle andere Vlaamse wedstrijden.

Van Baarle heeft de afgelopen jaren ook bewezen dat hij van grote waarde is in de Tour-ploeg van INEOS Grenadiers. Zo had hij in 2019 een belangrijk aandeel in de Tour de France-zege van Egan Bernal.

Dit voorjaar is Matteo Trentin het belangrijkste speerpunt van UAE Emirates in het Vlaamse werk. Het contract van de 32-jarige Italiaan loopt aan het einde van het seizoen af, maar het is niet zeker of hij bij de ploeg blijft. Daarom is UAE Emirates, waar ploegleider Aart Vierhouten een belangrijke rol in de klassieke ploeg heeft, dringend op zoek naar versterkingen voor de klassieke kern. Meerdere bronnen hebben aan WielerFlits bevestigd dat Van Baarle hun eerste keuze is.