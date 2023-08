Super WK wielrennen begint met wegwedstrijd voor mannen: Mathieu van der Poel vs. Wout van Aert

Podcast

Komend weekend staat ‘al’ op 6 augustus een van de grootste afspraken gepland op de wielerkalender. Het WK op de weg is vanwege het Super WK in Glasgow (waar binnen twee weken vrijwel alle wielerdisciplines hun WK afwerken, in plaats van allemaal verspreid) heel vroeg dit jaar. Reden genoeg om daar in de WielerFlits Podcast uitgebreid bij stil te staan!

Vrijwel al hun landen hebben intussen de selecties bekendgemaakt. Maxim en Youri stellen daarom onomwonden vast dat België het WK komende zondag moet dragen. Volgens de mannen hebben zij op papier de sterkste ploeg, renners die in ieder scenario kunnen winnen en troepen om iedere favoriet te schaduwen. Denemarken en Frankrijk kunnen hun partij meeblazen.

Nederland niet. Maxim vindt dat de selectie niet de allergrootste namen bevat, maar samen met Youri stelt hij tegelijkertijd vast dat de beste renners niet altijd het beste team zijn. Ondanks dat Nederland de druk van de wedstrijd niet hoeft te dragen, zien zij wel glansrollen weggelegd voor Daan Hoole, Pascal Eenkhoorn en Dylan van Baarle. Als die laatste zélf al niet wint, vergroot hij in de finale de kansen voor Mathieu van der Poel.

Stuk voor stuk pellen ze de verschillende sterke landen af, om uiteindelijk bij Nederland aan te komen. Het parcours leent zich voor een klassiekertype, vooral omdat het eigenlijk best nauw aansluit bij de Amstel Gold Race. Dat komt door het bizar vele draaien en keren, het korte op en af gaan en het aantal hoogtemeters. Onze hosts zien daarom drie sleutelkwaliteiten: positionering, explosiviteit en vooral techniek. Wie wint?

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

