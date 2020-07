‘Dylan Teuns staat in belangstelling van Team Ineos’ dinsdag 14 juli 2020 om 09:06

Voor welke ploeg Dylan Teuns volgend seizoen koerst, is een van de vragen die momenteel boven de transfermarkt hangen. Naar verluidt heeft de Bahrain McLaren-renner ook de interesse gewekt van Team Ineos.

Teuns (28) werd eerder gelinkt aan Israel Start-Up Nation, in 2021 de nieuwe ploeg van viervoudig Tourwinnaar Chris Froome. Maar nu staat hij ook in de belangstelling van Team Ineos, schrijft Het Nieuwsblad. Daar zou de winnaar van een Touretappe naar La Planche des Belles Filles (in 2019) zijn landgenoot Laurens De Plus tegenkomen, die aan het eind van het jaar overkomt van Jumbo-Visma. Over enkele weken wordt er duidelijkheid verwacht over de zijn toekomstplannen.

Bij Bahrain McLaren heeft Teuns een aflopend contract. Bij zijn huidige ploeg was hij dicht bij een nieuwe verbintenis van twee jaar met een optie voor een derde jaar. De ploeg verkeert echter in zwaar weer, omdat zij aan het eind van het jaar mogelijk de steun verliest van co-sponsor McLaren. De autoconstructeur, een roemruchte naam in de autoracerij, is financieel zwaar getroffen door de coronacrisis en doet er alles aan om het hoofd boven water te houden.