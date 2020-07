Bahrain McLaren moet mogelijk op zoek naar nieuwe co-sponsor maandag 13 juli 2020 om 13:18

Bahrain McLaren verliest aan het eind van het jaar mogelijk de steun van co-sponsor McLaren. De autoconstructeur, een roemruchte naam in de autoracerij, is financieel zwaar getroffen door de coronacrisis en doet er alles aan om het hoofd boven water te houden.

De WorldTour-ploeg zou op zoek zijn naar een nieuwe sponsor, mocht de autoconstructeur de wielersport vaarwel zeggen. “Het team zoekt naar wat anders, maar ze hebben nog niets concreets gevonden”, vertelde een bron dicht bij het team aan Cyclingnews. “Prins Nasser bin Hamad Al Khalifa staat nog steeds garant, maar hij is vrijwel de enige die het team op dit moment in leven houdt. De focus van McLaren ligt op het levend houden van hun Formule 1-project.”

Begin april werd bekend dat Bahrain McLaren drastische maatregelen had genomen als gevolg van de coronacrisis. De ploeg dwong de renners om tijdelijk tot 70 procent van hun loon in te leveren. Naar het zich laat aanzien wordt het achterstallige loon niet volledig uitbetaald, maar sluit de ploeg straks het seizoen af met 75 procent van haar jaarsalaris nadat prins Nasser bin Hamad Al Khalifa garandeerde de ploeg voor 2021 draaiende te houden.

Rod Ellingworth, de ploegbaas van Bahrain McLaren, wilde niet in detail treden of bevestigen of McLaren volgend jaar nog deel uitmaakt van het team. Hij vertelde Cyclingnews dat de ploeg actief zoekt naar sponsoring, maar dat dit normaal is omdat het team constant op zoek is naar extra investeringen. “We zijn constant op zoek en voeren goede gesprekken met mensen, maar dat gebeurt sowieso.”