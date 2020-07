Dylan Teuns knecht in Tour: “Misschien hier en daar wat vrijheid” donderdag 2 juli 2020 om 18:24

Dylan Teuns weet wat hem te doen staat in de aankomende Tour de France: hij is aangewezen om kopman Mikel Landa van Bahrain McLaren te helpen aan een goed klassement. “Misschien krijg ik hier en daar wat vrijheid, maar het is in eerste instantie de bedoeling om in dienst te rijden”, zegt Teuns tegen Het Laatste Nieuws.

“De ploeg heeft veel ambitie voor het klassement met Landa en het is de bedoeling dat wij hem helpen”, laat de etappewinnaar van vorig jaar weten. Teuns benadrukt dat hij zich goed voelt bij die rol in de komende Tour. “Met Poels, Caruso en Bilbao hebben we toch een sterke ploeg.”

Het is overigens niet dat de heuvelspecialist zich nergens kan uitleven. Voor de Ronde van Frankrijk staan Strade Bianche, Milaan-San Remo en Critérium du Dauphiné op zijn programma, en na de Tour volgen nog het WK (mits geselecteerd), de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race.

Veel interesse voor Dylan Teuns

Teuns heeft een aflopend contract bij Bahrain McLaren en bevestigt dat er interesse is van andere teams. Naar verluidt willen drie of vier ploegen hem binnenhalen, maar hij kan ook bijtekenen. “Namen noem ik niet, maar er is interesse”, geeft Teuns aan. “Blijven is mijn eerste optie, want ik voel me hier heel goed.”

“Normaal zou ik wel wat zenuwachtig zijn in deze situatie”, zegt hij over zijn aflopende contract. “Dan wil je je graag zo snel mogelijk tonen met goeie prestaties, maar nu we toch niet kunnen koersen, vind ik het makkelijker om het naast me neer te leggen.”