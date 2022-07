Dylan Teuns emotioneel: “Na de Waalse Pijl was ik een held, nu word ik afgemaakt”

Met een tiende plek op amper 20 seconden van winnaar Yves Lampaert deed Dylan Teuns het verre van onaardig in de openingstijdrit in Kopenhagen. Maar vrolijk werd de winnaar van de Waalse Pijl er niet van. “Ik heb na de klassiekers naar deze Tour naartoe gewerkt. En ik goed in conditie. Het zou zonde zijn me dat te laten afpakken”, doelde hij op de verdachtmakingen rond Bahrain-Victorious.

Het moet gezegd, ondergetekende kreeg in eerste instantie een uitbrander van de woordvoerder van Bahrain-Victorious over de berichtgeving van de vroegtijdig afgebroken persconferentie op donderdag. “Er was duidelijk gesteld dat vragen over de inval in ons hotel niet konden. Andere vragen kwamen niet. En we kregen bericht dat de renners van Israël-Premier Tech klaar zaten voor hun persconferentie. Vandaar dat we er een punt achter zetten.” Waarvan akte.

Als bewijs dat ze bij Bahrain niet van slechte wil zijn, mochten we daarna Dylan Teuns voor de camera halen. En ja, ook de vraag of de situatie een impact had op de prestatie van de 30-jarige Limburger, mocht zonder problemen gesteld worden. Al had Teuns het er allesbehalve gemakkelijk mee.

Geen makkelijk onderwerp

“Dit is ook geen gemakkelijk onderwerp om over te praten”, was hij eerlijk. “Dat begrijp je wellicht ook wel… Je verwacht je daar niet aan, hé. Ik heb hier na de klassiekers naar toegewerkt. Ik ben ook in goede conditie. Het zou zonde zijn me dit allemaal te laten afnemen door de omstandigheden.”

“Of het een invloed heeft gehad op mijn prestatie in de tijdrit? Het heeft vanochtend toch door mijn hoofd gespookt”, geeft hij toe. “Vlak voor de tijdrit heb ik wel mijn hoofd leeggemaakt, aan andere dingen gedacht en me toch zo goed mogelijk voorbereid op de tijdrit. Dat de ritten op mijn maat nog een paar dagen weg zijn? Dat klopt ja. Maar hoe lang gaat dit nog aanslepen? Wat mij betreft mag het in elk geval zo snel mogelijk ophouden.”

Na afloop praatten we nog even zonder camera en werd Teuns best emotioneel. “Dit is bijzonder zwaar en voelt onrechtvaardig”, vertelde hij ons nog. “Na mijn overwinning in de Waalse Pijl was ik de held van Vlaanderen, nu word ik afgemaakt.”