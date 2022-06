Tour 2022: Deense politie doorzoekt hotel Bahrain Victorious

Bahrain Victorious heeft opnieuw politie over de vloer gehad. Nadat er afgelopen maandag huiszoekingen waren bij enkele renners en stafleden van de ploeg uit het Midden-Oosten, werd vanochtend om half zes het hotel van het team doorzocht. Dat meldt Bahrain Victorious in een persbericht op zijn site.

Het hotel werd doorzocht door de Deense politie op verzoek van de Franse aanklagers, valt te lezen op de ploegsite. “De agenten onderzochten alle teamwagens, en de kamers van de staf en renners. Het team heeft volledig meegewerkt met alle verzoeken van de agenten en de zoektocht was binnen twee uur afgerond. Er zijn geen producten ingenomen van het team.”

“Na de huiszoeking van de politie, kijkt het team er nu naar uit om zich te focussen op de grootste en beste wielerwedstrijd ter wereld, de Tour de France. Het team zal niet meer verder reageren op het onderwerp.”

Politie-onderzoek

Ook vorig jaar was er tijdens de Tour al een huiszoeking in het rennershotel van de ploeg. De politie-operatie in de Tour van 2021 werd uitgevoerd door het parket van Marseille en het OCLAESP, een Franse eenheid die strijdt tegen misdrijven tegen de volksgezondheid en het milieu. Diezelfde eenheid deed vorig jaar tijdens de Tour ook een huiszoeking bij Arkéa-Samsic.

Het parket van Marseille besloot na de bewuste inval tijdens de Tour van 2021 een onderzoek te starten naar “de aankoop, het transport en het bezit van verboden middelen of methodes door een sporter, zonder medische doeleinden.” Dit onderzoek is nog altijd niet afgesloten, zo bleek de afgelopen dagen maar weer. Bahrain Victorious is zich echter van geen kwaad bewust, liet het weten na de huiszoekingen van eerder deze week. “We werken altijd op basis van de hoogste normen van professionaliteit in de sport. Het team werkt constructief samen met de bevoegde instellingen.”