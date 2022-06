Persconferentie Bahrain-Victorious afgebroken wegens ‘geen vragen over het wielrennen’

Om 14u15 deze namiddag begon de online persconferentie van Bahrain-Victorious. Na een kort maar weinig zeggend statement van grote baas Vladimir Miholjevic mochten alleen vragen gesteld worden over “wielrennen en de wedstrijd zelf”. Toen dat niet gebeurde, werd de persconferentie abrupt beëindigd.

“Ik zal starten met een statement over de inval en het onderzoek“, begon Miholjevic de persconferentie. “Al kan ik eigenlijk niets méér vertellen dan al in de press release van deze ochtend staat. We wilden graag meer details, alleen al om de reden van de inval te begrijpen. We gaan nu focussen op de sportieve doelen in de komende drie weken.”

“Jack Haig en Matej Mohoric zullen jullie vragen beantwoorden, maar het is alleen de bedoeling vragen te stellen over het wielrennen en de wedstrijd (Tour de France, red) zelf.”

De vraag van een collega ‘hoe groot de impact van een inval om half zes ’s ochtends, een dag voor de start van de Tour, op de renners is’, werd meteen afgewimpeld. Een volgende – sportieve – vraag werd wel kort beantwoord door Haig, maar dan vonden ze het bij Bahrain blijkbaar welletjes. “Geen sportieve vragen meer? Oké, dan is de persconferentie voorbij”, waarna de verbinding, na net iets minder dan vijf minuten, abrupt werd verbroken.