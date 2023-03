Dylan Groenewegen tweede in slotrit: “Neem vertrouwen mee uit Tirreno”

Dylan Groenewegen moest in de slotetappe van Tirreno-Adriatico genoegen nemen met een tweede plaats. De Nederlandse kopman van Jayco AlUla moest in San Benedetto del Tronto alleen Jasper Philipsen voor zich dulden. “Dat is wel lastig om te accepteren”, vertelt Groenewegen op de ploegsite.

“Het was een lastige week en vandaag was de openingsfase ook heel zwaar”, aldus de sprinter. “Er werd veel geklommen, maar de ploeg deed goed werd door de controle te pakken met de andere sprintersploegen. Op het lokale circuit ging het heel snel en werd ik goed in positie gebracht.”

Groenewegen koos het wiel van Jasper Philipsen. Dat bleek het juiste wiel. “Ik zat goed, maar er was een iemand net iets frisser of simpelweg beter vandaag”, doelt hij op Philipsen. “Dat is wel lastig om te accepteren, maar ik kan nog wel vertrouwen meenemen naar de volgende wedstrijd die er al heel snel aankomt.”

Of Groenewegen komende woensdag Nokere Koerse of Milaan-Turijn rijdt, is nog niet bekend. Dat zijn de eerstvolgende wedstrijden op de kalender van Jayco AlUla.

