Philipsen klopt Groenewegen in slotrit Tirreno-Adriatico, eindzege voor Roglic

Primož Roglič heeft Tirreno-Adriatico 2023 op zijn naam geschreven. De leidende positie van de kopman van Jumbo-Visma kwam in de slotrit naar San Benedetto del Tronto niet meer in gevaar. De winst in de laatste etappe ging naar Jasper Philipsen, die de snelste was in de massasprint. Hij klopte Dylan Groenewegen en Alberto Dainese.

Na de hattrick van Primož Roglič mochten in de slotrit de sprinters weer hopen op een succesje. In de eerste zeventig kilometer zaten er echter nog veel hoogtemeters in het parcours.

Acht koplopers wisten die openingsuren te kleuren: Nans Peters (AG2R Citroën), Mikkel Honoré (EF Education-EasyPost), Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa), Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani-CSF-Faizanè), Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Henri Vandenabeele (Team DSM), Valentin Ferron (TotalEnergies) en Arthur Kluckers (Tudor).

Een flinke tegenvaller was er voor Tom Pidcock, die voor de tweede keer in drie dagen ten val kwam en moest opgeven. Ook Wilco Kelderman deed niet meer mee na zijn val van gisteren. Ondertussen was het Alpecin-Deceuninck dat het heft in handen nam in het peloton om er een massasprint van te maken voor Jasper Philipsen.

Vluchters pas laat gegrepen

De Belgische ploeg hield het gat met de kopgroep constant tussen de twee en drie minuten en kreeg daarbij hulp van Soudal Quick-Step (Fabio Jakobsen) en Jayco AlUla (Dylan Groenewegen). Op het lokale circuit rond San Benedetto del Tronto, dat vijf keer afgelegd moest worden, wisten de sprintersploegen beetje bij beetje de voorsprong te verkleinen.

De kopgroep draaide echter goed rond. Zij hielden het gat lange tijd rond de halve minuut. Het peloton had de grootste moeite om het gat te dichten, maar dat lukte toch op drie kilometer van de finish. In de sprint probeerde Mathieu van der Poel opnieuw de lead-out te doen voor Jasper Philipsen en dat had opnieuw succes: de Belg bleef Dylan Groenewegen nipt voor.

Met Jordi Meeus (zevende) eindigde nog een Belg in de top-10 van de daguitslag. Europees kampioen Fabio Jakobsen deed niet mee om de ritwinst op deze slotdag.

Eindwinst voor Primož Roglič

In het algemeen klassement veranderde niets meer. Roglič, die last minute aan de selectie van Jumbo-Visma werd toegevoegd, kwam in het peloton over de finish en stelde zo de eindzege veilig in zijn eerste koers na een lange revalidatie. João Almeida en Tao Geoghegan Hart werden tweede en derde in het eindklassement.