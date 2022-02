Dylan Groenewegen na 12e plaats in Saudi Tour: “Hier moeten we van leren”

Dylan Groenewegen heeft het winnaar Caleb Ewan niet moeilijk kunnen maken in de sprint van de openingsetappe van de Saudi Tour. Het ging mis in de lead-out van de snelle Nederlander, die pas als twaalfde over de streep kwam.

“We hadden meer verwacht van de etappe van vandaag”, vertelde Groenewegen na afloop. Het was voor de 28-jarige renner zijn eerste koers in het tricot van BikeExchange-Jayco. “We kunnen niet tevreden zijn met dit resultaat. We moeten ervan leren en het in de volgende etappes beter aanpakken, want we willen winnen. We hebben meer kansen de komende dagen en zullen alles doen wat nodig is.”

Ook ploegleider Tristan Hoffman erkent dat de ploeg op meer had gehoopt. “Dit is niet de positie van Dylan: hij moet kunnen meedoen voor de overwinning. Ik moet nog met de renners spreken om te weten wat er is gebeurd. We moeten hiervan leren en de volgende stap zetten. De jongens zijn in goede vorm, maar we gaan nu eerst bespreken wat we beter kunnen doen. Dan gaan we zien wat we morgen kunnen uitrichten.”

De etappe naar Abu Rakah morgen is Groenewegen echter minder op het lijf geschreven dan de rit van vandaag. “De aankomst van morgen is een beetje anders en ligt hem minder goed. Dus we hoeven geen verantwoordelijkheid te nemen. Een dag later is het opnieuw all-in voor Dylan.”

Yes, i expected more from today. But at the same time, it was our first try as a leadout with eachother. It's the little details that will make a big difference, and we keep working on those!

on to the next days! pic.twitter.com/cifuZ2BeTZ — Dylan Groenewegen (@GroenewegenD) February 1, 2022

