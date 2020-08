Dumoulin: “Steven en ik verliezen nu tijd, dat is wat we in de Tour niet willen” vrijdag 14 augustus 2020 om 18:21

Tom Dumoulin noemt de Dauphinéetappe van vrijdag een goede test in aanloop naar de Tour de France. De Limburger van Jumbo-Visma reed, net als Steven Kruijswijk, op de slotklim op kop voor Primoz Roglic, maar daarna losten beide Nederlanders. “Je zag nu dat Steven en ik tijd verliezen en uit de top van het klassement wegvallen als we op kop gaan sleuren en dat is wat we in de Tour niet willen”, zegt hij tegen NU.nl.

Door hun knechtenwerk voor Roglic op de slotklim naar Saint-Martin-de Belleville verloren Dumoulin (nu 13e in het klassement) en Kruijswijk (nu 17e in het klassement) in de absolute slotfase de aansluiting met de favorietengroep. “Dit was een goede rit om te oefenen voor de Tour, hoe we het dan gaan doen met drie kopmannen”, vertelde Dumoulin na afloop.

Dat twee kopmannen in een bergrit wegvallen uit de top van het klassement, is niet de bedoeling. “De Tour is namelijk drie weken lang en stel dat er in de slotweek iets gebeurt met Primoz, dan zouden we met deze tactiek onze collectieve kracht een beetje om zeep helpen”, is Dumoulin van mening.

“Het is goed dat we de Dauphiné hebben om dit te oefenen. Moesten we vandaag op kop rijden als we toch niet meer voor de ritoverwinning konden gaan?”, vraagt hij zich af. “We zullen richting de Tour rustig gaan nadenken over hoe we dit soort situaties het best kunnen oplossen.”