zondag 31 december 2023 om 13:34

Organisatie Hulst veroordeelt gedrag toeschouwers: “Horen niet thuis in de cross”

Onsportieve reacties van toeschouwers: het is weer een thema in de cross en zeker na de Wereldbeker in Hulst. Mathieu van der Poel heeft er naar eigen zeggen al het hele seizoen mee te maken en reageerde in Hulst door in de slotronde naar enkele heethoofden te spugen. Nu heeft ook de organisatie achter de wereldbekermanche van zich laten horen.

De organisatie van de Vestingcross in Hulst heeft op Facebook gereageerd op het spuugincident en het gedrag van enkele ‘veldritsupporters’. “Meer dan 22.000 toeschouwers zagen hoe Nederland beide elitepodia kleur gaf, met winnaars Puck Pieterse én Mathieu van der Poel als primus. Toch zat er jammer genoeg ook een zwart randje aan deze mooie dag. Eentje dat het euforische gevoel toch wel tempert.”

“Een paar enkelingen onder die duizenden andere – voorbeeldige – supporters vonden het nodig om niet alleen Mathieu van der Poel te beschimpen en te bekogelen met bier. Ook twee persfotografen werden achteloos in het water geduwd door een stel onverlaten. Als organisatie zijn wij hierin heel duidelijk: dit soort mensen hoort niet thuis op onze Vestingcross noch op enig ander veldritparcours of sportwedstrijd.”

Maatregelen

De organisatie zal volgend jaar, bij een nieuwe editie van de Vestingcross, dan ook maatregelen nemen. “Wij kunnen immers niet toestaan dat de goede naam van onze wedstrijd teniet zou gedaan worden door deze individuen. Een heel fijne jaarwisseling en we zien jullie allemaal, op die uitzonderingen na, heel graag volgend jaar terug.”