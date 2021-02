Dubai Women’s Tour geannuleerd, Esther van Veen stopt

Wielerflits Kort

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over de Dubai Women’s Tour en Esther van Veen.

Dubai Women’s Tour geannuleerd

De coronapandemie blijft ook op de wielerkalender huishouden. Eerder vandaag meldden we al het uitstel van de EPZ Omloop van Borsele en de afgelasting van Halle Ingooigem. Cyclingnews meldt dat ook de Dubai Women’s Tour niet aan de gevolgen van het coronavirus ontsnapt: een tweede editie stond gepland voor 5 tot en met 8 februari, maar deze kon geen doorgang vinden. Een nieuwe ronde komt er pas in 2022.

In 2020 vond de eerste editie van de meerdaagse vrouwenkoers plaats. Nicole Steigenga won de slotrit, terwijl Lucy van der Haar het eindklassement op haar naam wist te schrijven.

Esther van Veen hangt fiets aan de haak

Esther van Veen (30) stopt met wielrennen. De renster van Parkhotel Valkenburg heeft niet meer de drive om alles uit haar wielercarrière te halen wat erin zit, laat ze weten via haar ploeg. De hele coronasituatie versterkte dat gevoel. “Fietsen zal ik altijd blijven doen, maar er is meer in het leven dan topsport. Bij Parkhotel Valkenburg krijg ik de kans om mijzelf achter de schermen te blijven ontwikkelen, waarin ik mij vooral op de mediakant ga concentreren. Denk aan wedstrijdverslagen en interviews maken. Ik hoop daar iets mee te kunnen doen in de toekomst.”