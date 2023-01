Anne van Rooijen kampt nog altijd met naweeën hersenschudding

Anne van Rooijen zal nog wat langer moeten wachten op haar rentree in het wielerpeloton. De 22-jarige renster van Parkhotel Valkenburg kampt namelijk nog altijd met de naweeën van een hersenschudding, opgelopen bij een valpartij in de Tour de France Femmes.

De jonge Nederlandse kwam op de tweede dag van de Tour de France Femmes ten val. Het bleek een crash met grote gevolgen. “Ik heb er nog steeds last van. Ik ben weer begonnen met trainen, maar qua intensiteit ben ik afhankelijk van wat mijn lichaam toelaat. Sommige weken verlopen goed, andere weken zijn weer shit. Het ziet er naar uit dat het nog wel even gaat duren, vooraleer ik weer te zien zal zijn in het peloton.”

Geduld

“Ik blijf echter vasthouden aan de goede dagen en hoop op beterschap. Voor nu moet ik geduld hebben en vertrouwen houden. Ik doe het nu stap voor stap, al zijn die nog wel erg klein. Gelukkig heb ik genoeg mensen om me heen die me er doorheen helpen. Ik kom terug, maar weet nog niet precies wanneer dat zal zijn”, laat Van Rooijen weten via Instagram.

De renster maakte vorig jaar haar debuut voor Parkhotel Valkenburg en wist meteen een paar keer haar neus aan het venster te steken. Zo werd ze zevende in de Lotto Belgium Tour, achtste in de GP Eco-Struct en reed ze top-20 in de Grand Prix du Morbihan en Dwars door de Westhoek. Ze mocht als ultieme beloning haar opwachting maken in de allereerste Tour de France Femmes, maar moest in de zevende etappe opgeven.